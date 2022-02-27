Глава города Белгород-Днестровский Виталий Граждан сообщил, что в ряды территориальной обороны присоединился известный украинский боксер Василий Ломаченко.

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Белгород-Днестровский батальон территориальной обороны сформирован и вооружен. Наши бойцы будут охранять порядок в родном городе и не допустят диверсантов и мародеров. Вместе с нами в теробороне Василий Ломаченко. Аккерманцы, будьте спокойны, в нашем городе все будет хорошо,

– сказал глава города.

Лидеру мужской команды по биатлону Дмитрию Пидручному также не безразлична ситуация родной страны. Вместо того чтобы готовиться к соревнованиям на Кубках мира, спортсмен служит в части Нацгвардии Украины в Тернополе.

Вместе с ним – лыжный двоеборец Дмитрий Мазурчук. Оба спортсмена – участники Олимпиады в Пекине.