Сеница: Семья, люди в подвалах прячутся, а здесь такие заявления
25-летний украинский футболист сменил защиту клуба на целую страну. Владимир Сеница, который служит в рядах "Правого сектора", высказал свое мнение по поводу "коллег по цеху", которые не взяли в руки оружие, а продолжили играть в футбол.
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Бывший защитник львовских Карпат добавил, что в военном деле есть свой адреналин и кайф, такой как можно почувствовать на футбольном поле: "Я думаю, что в футболе и военном деле есть кайф, свой адреналин, удовольствие, а сейчас особенно, ведь делаешь на благо всей Украины".
Сеница раскритиковал игроков, живущих как в их стране нет войны. Владимир признался, что не понимает игроков, готовых покинуть Украину ради игры в футбол.
С кем я общаюсь, половине этого вообще не нужно: играют, отдыхают, ведь деньги есть. В нашем клубе некоторые даже говорили, что поедет в Польшу играть футбол, ведь я не понимаю, как так можно. Семья, люди в подвалах прячутся, а здесь такие заявления. Это дико,
– сказал Сеница.
Экс-игрок "львов" рассказал, когда вернется в футбол. Владимир заверил, что не выйдет на футбольное поле до тех пор, пока Украина не вернет Крым и Донбасс.
Буду воевать я до конца, до нашей победы, освобождения территорий – Донбасс и Крым,
– ответил футболист.
Напомним, что страну от врага защищает немало футболистов и тренеров – Андрей Богданов, Юрий Вернидуб, Игорь Беланов, Александр Алиев и другие. Последний заверил, что не отдаст врагу территорию страны, где родились его дети.
Недавно стало известно, что передовую страну защищает бывший футболист УПЛ Александр Сытник.
Что известно о Владимире Сенице
- 25-летний уроженец Калуша, начавший свою карьеру в футбольном клубе ФК Львов. В 2014 году сменил один львовский клуб на другой, перейдя в Карпаты.
- Выступал за вторую команду "львов" до октября 2018 года. Далее в статусе свободного агента отправился за игровым опытом в Польшу, где пробыл в начале весны 2019-го.
- Поиграл за Калуш, Ингулец и Эпицентр.
- 2 марта 2021 стал игроком херсонского Кристалла. В октябре того же года вернулся в Эпицентр, представляющий Дунаевцы.
- В сезоне-2021/2022 провел всего три матча, в которых не запомнился результативными действиями.