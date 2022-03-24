Усиление украинской армии
Анна Кривонос 24 года, а она уже мужественно защищает Украину от русской орды. Спортсменка сменила биатлон на службу в армии.
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Еще одна биатлонистка пополнила ряды украинской армии. В рядах наших защитников уже воюют Дмитрий Пидручный, Артем Прима и Анастасия Меркушина.
Анна Кривонос / Фото из инстаграмма
Что известно об Анне Кривонос
- 24-летняя Анна Криновос в нынешнем сезоне провела 18 стартов. Дважды поднималась на пьедестал.
- В сезоне-2021/2022 одержала победу в смешанной эстафете в Чернигове. Также там добыла третье место в спринте.
- В международных соревнованиях лучшую строчку занимала у Шушени в суперспринте – 11-я позиция.