23-летний фланговый защитник Шахтера не стал прятаться в других странах, а остался в Украине, чтобы защищать Родину. Виктор Корниенко выложил фото в инстаграмме, где активно волонтерит, чтобы помочь украинской армии.

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