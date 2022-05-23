Еще один спортивный герой на передовой

37-летний экс-футболист решил не стоять в стороне, а взял оружие в руки и отправился защищать украинские территории на передовую. Александр Сытник воюет в районе Славянска Донецкой области.

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В прошлом центральный нападающий вошел в список спортсменов, изменивших дело всей своей жизни в защиту родной страны.

Напомним, что нашу страну уже защищают Юрий Вернидуб, Андрей Богданов, Игорь Беланов, Александр Алиев и другие бывшие и деятели футболисты, тренеры.

К слову, Алиев недавно рассказал, что успел сменить территориальную оборону на службу в ВСУ. Бывший динамовец заявил, что будет защищать родную страну до тех пор, пока Украина не победит оккупантов из России. Он не позволит россиянам властвовать в стране, где родились его дети.

Также уже многие спортсмены отдали свою жизнь за свободу украинцев. На днях в боях Сумской области погиб воспитанник львовских Карпат Олег Мазур.

Что известно об Александре Сытнике