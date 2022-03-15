Одно фото – две легенды украинского тенниса

Светлую с легендой тенниса выложил на своей странице в инстаграмме Стаховского. Хотя Сергея нужно называть легендарным украинским теннисистом.

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Стаховский встретился с Андреем Медведевым в Киеве. 47-летний бывший теннисист не уехал за пределы страны, когда на нее напала Россия. Медведев готов защищать Родину от орды.

Стаховский назвал Медведева патриотом Украины, готовым к встрече с врагом.

Легенда мирового тенниса остается в Киеве и готова встретить врага. Невероятно рад увидеть капитана сборной Украины по теннису Андрея Медведева. Патриота Украины,

– написал Сергей Стаховский.

Напомним, что Стаховский, недавно закончивший теннисную карьеру, вернулся в Украину, чтобы защищать ее от российской орды.

Что известно об Андрее Медведеве