Экс-игрок киевского Динамо Александр Алиев еще с первых дней войны стал на защиту родной страны. Бывший футболист обратился к народу Украины.

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Алиев заверил, что не намерен покидать Киев во время войны с российскими оккупантами. Александр остается в городе, где родились дети.

Футболист надеется, что скоро над Украиной будет мирное небо.