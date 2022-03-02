К теме Помогаю ВСУ, чтобы уничтожить российских пид**ов, – игрок Шахтера Корниенко
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Бывший игрок сборной Украины и Динамо Александр Алиев продолжает защищать Киев от захватчиков из России. Экс-футболист не отдаст врагу территорию, где родились его дети.
Источник:инстаграмм Александра Алиева
К теме Помогаю ВСУ, чтобы уничтожить российских пид**ов, – игрок Шахтера Корниенко
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