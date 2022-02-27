Кополовец: Пацаны, возвращайтесь домой

Михаил Кополовец опубликовал видео в инстаграме, в котором обратился к бежавшим от войны за пределы Украины украинцам. Он призвал мужчин возвращаться в родную страну, чтобы защищать от врага.

Кстати Вы – мои герои, я горжусь своей страной, горжусь своими людьми, – Андрей Шевченко

Бывший футболист пополнил ряды территориальной обороны. Кополовец признался, что никогда в жизни не держал оружие в руках, но пришло время, когда это нужно сделать.

Друзья, всем привет. Многие люди сегодня мне звонили, спрашивали, поехал ли я или собираюсь уехать. Сразу хочу сказать: никуда ехать не собираюсь. Мой брат уехал в военкомат, его уже забрали на стрельбы, я буду в территориальной обороне. Никогда не держал оружия и боялся этого, но пришло и такое время,

– сказал Михаил.

Кополовец задал вопрос украинцам, которые уехали за границу в сложное для страны время.

Хотел бы обратиться ко всем, кто уехал: пацаны, возвращайтесь домой. Вы здесь нужны, каждый на своем месте помогаем друг другу. Хотел спросить уехавших людей: а как ваша душа и сердце? Пацаны, возвращайтесь домой,

– спросил бывший футболист.

В своем обращении Кополовец добавил, что женщины и дети могут уезжать из Украины, чтобы быть в безопасности. А вот мужчины должны остаться в родной стране, чтобы беречь ее границы.

Обращение Кополовца к украинцам

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