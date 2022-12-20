Більшість із них разом із іншими українцями були змушені ховатись у своїх підвалах та бомбосховищах від снарядів окупантів, вивозити свої сім'ї за кордон та відмовитись від справи, якою займались усе своє свідоме життя – спорту.

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Воля країни важливіша, аніж спортивні здобутки

Сайт 24 каналу вирішив пригадати усім, хто з українських спортсменів змінив справу усього їх життя на зброю у руках після того жахливого 24 лютого.

Складно навіть перерахувати, скільки зірок українського спорту стали на захист рідних міст та навіть цілої країни. Пальців на руках і ногах точно не вистачить.

Одними з перших, хто не побоявся подивитись ворогу в очі, стали українські біатлоністи: Олена Белосюк, Анна Кривонос, Анастасія Меркушина, Артем Прима, капітан чоловічої збірної Дмитро Підручний та інші.

Дивіться відеозвернення Анастасії Меркушиної



Дмитро Підручний служить в армії / Фото з інстаграму біатлоніста



Анна Кривонос змінила біатлон на зброю у руках / Фото з інстаграму біатлоністки

Відмовились від титульних боїв

Слід відзначити і мужність наших боксерів. Олександр Усик та Василь Ломаченко вступили до лав територіальної оборони своїх рідних міст – Києва та Білгород-Дністровського. Вже легендарні боксери відмовились від рингу заради захисту рідної землі.

Ломаченко повинен був провести бій за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі проти австралійця Джорджа Камбососа, який ще тоді володів усіма поясами, поки не побився із Девіном Хейні. Але Василь проявив сміливість та відмовився від поєдинку усього свого життя, залишившись у рідному місті.



Олександр Усик у лавах тероборони Київської області / Фото з інстаграму боксера

Однак проросійські погляди Василя у плані релігії дещо псують йому репутацію та думку про нього як патріота України. Ломаченко надалі продовжує викладати у своїх соцмережах провокативні фото та відео. Однак його вступ до лав тероборони заслуговує на повагу.

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Звісно, через деякий час обидва боксери покинули країну заради підготовки до своїх поєдинків. Наприклад, українські військові переконали Усика, що йому потрібно поїхати та провести реванш проти Ентоні Джошуа, адже цей бій буде корисним для нашої країни. Він приверне увагу Європи та США до України, де війна досі не закінчилась.

Відзначимо, що Усик неодноразово приїздить у гості до наших поранених захисників у госпіталі. Завдяки другій зустрічі проти Джошуа, Олександр зібрав кошти на потреби українського народу та безпосередньо для воїнів. Одразу після переможного бою боксер повернувся в Україну та є амбасадором платформи UNITED 24.

Серед боксерської сім'ї також варто виділити Дениса Берінчика, який захищав столицю, а також їздив до обстріляної Харківщини та Сумщини, Дениса Бурсака, Андрія Котельника, Євгена Хитрова та інших бійців із рингу.



Денис Берінчик відвідав звільнений Тростянець / Фото з інстаграму боксера

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Із тенісного корту у бій

Одним із перших, хто повернувся в Україну з тенісного світу став Сергій Стаховський, який вже попрощався з професійною кар'єрою.

Згодом Стаховський зробив спільне фото з легендою українського тенісу Андрієм Медведєвим, який теж готовий стати на захист України проти орди.

Через деякий час в Україну, щоб наблизити перемогу рідної країни над Росією, приїхав Олександр Долгополов.



Андрій Медведєв та Сергій Стаховський / Фото Стаховського

У середині травня Сергій Стаховський озвучив свій намір долучитися до добровольчого руху Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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Не футболом єдиним

Футбольний світ теж долучився до захисту України. Футболіст Колоса Андрій Богданов склав присягу на вірність українському народу.

Разом із ним зброю до рук взяв колишній лідер збірної України Олександр Алієв. Ексфутболіст київського Динамо запевнив, що буде захищати рідну країну, доки триватиме війна. Алієв не хоче віддавати ворогу країну, де народились його діти.

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Андрій Богданов та Олександр Алієв / Фото з інстаграму футболістів

Захисник донецького Шахтаря Віктор Корнієнко не втік із рідної України під час війни з Росією. Футболіст "гірників" активно допомагає ЗСУ, як і увесь донецький клуб, який організував на "Арені Львів" центр для біженців.



Віктор Корнієнко допомагає ЗСУ / Фото з інстаграму футболіста

Також допомагають нашій країні та воюють на фронті колишній футболіст львівських Карпат Володимир Сениця та ексгравець Шахтаря Олександр Ситник.



Олександр Ситник воює на фронті (по центру) / Фото Sport.ua

Також у лавах ЗСУ був помічений колишній тренер луганської Зорі Юрій Вернидуб, а володар "Золотого м'яча" Ігор Бєланов записався до лав територіальної оборони Одеси.



Юрій Вернидуб / Фото Tribuna



Ігор Бєланов у лавах тероборони Одеси / Фото з фейсбуку відомого футболіста

Бєланов зустрічався із захисниками України в Одесі, а Вернидуб взагалі перервав успішну кар'єру у Шерифі заради рідної країни.

Аналітик команди до 21 року Євген Гресь розповів, що колишній захисник "синьо-жовтих" воював у складі одного з добровольчих батальйонів. Володимир Єзерський близько місяця боронив країну зі зброєю у руках.



Володимир Єзерський / Фото із фейсбуку Євгена Греся

Також серед спортсменів, які взяли до рук зброю, є колишній дзюдоїст Георгій Зантарая, олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв, який відмовився від мови окупанта у повсякденному житті, боєць ММА Ярослав Амосов. Також у лавах ЗСУ служить президент Федерації хокею України Георгій Зубков.



Олег Верняєв / Фото з інстаграму гімнаста



Ярослав Амосов / Фото з інстаграму бійця



Георгій Зубков / Фото з фейсбуку очільника Федерації хокею України