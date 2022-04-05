На спортивном фронте пополнение
В Украине проходят 41-е сутки борьбы за свободу и территориальную целостность против российских врагов. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике передал всем привет из собственной машины.
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Правда, на фото Олег Верняев был одет в военную форму. Скорее всего, спортсмен пополнил ряды украинских защитников.
Олег Верняев / Скриншот из инстаграмма гимнаста
Уже многие спортсмены защищают Украину – Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Анастасия Меркушина, Андрей Богданов, Александр Алиев, Анна Кривонос и другие.
- Верняев резко отреагировал на очередной провал российского гимнаста Ивана Куляка. Спортсмен явился с чужой олимпийской медалью на митинге на стадионе "Лужники". Россиянин получил на шее награду из Олимпиады-2016, которая состоялась в Рио-де-Жанейро.
- Интересно, что именно в бразильском городе Верняев получил свои две олимпийские награды – "золото" (параллельные брусья) и "серебро" (абсолютное первенство).