На спортивном фронте пополнение

В Украине проходят 41-е сутки борьбы за свободу и территориальную целостность против российских врагов. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике передал всем привет из собственной машины.

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Правда, на фото Олег Верняев был одет в военную форму. Скорее всего, спортсмен пополнил ряды украинских защитников.



Олег Верняев / Скриншот из инстаграмма гимнаста

Уже многие спортсмены защищают Украину – Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Анастасия Меркушина, Андрей Богданов, Александр Алиев, Анна Кривонос и другие.