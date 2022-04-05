Защищал столицу Украины

Владимир Езерский отложил в сторону тренерскую деятельность для защиты родной страны. Тренер сборной Украины в возрасте до 19 лет защищал столицу Украины.

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Аналитик команды до 21 года Евгений Гресь рассказал, что бывший защитник "сине-желтых" воевал в составе одного из добровольческих батальонов.

Езерский около месяца защищал страну с оружием в руках.

Напомним, что многие спортсмены пополнили ряды теробороны и ВСУ – Андрей Богданов, Александр Алиев, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Анастасия Меркушина, Анна Кривонос и другие.



Езерский защищал Киев / Скриншот по фейсбуку Евгения Греся

Что известно о Владимире Езерском