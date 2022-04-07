Беланов взял в руки оружие
Легендарный нападающий выразил свое восхищение нашими Вооруженными Силами Украины. Также на странице его сети было фото, где он держит в руках оружие.
Стоит внимания До Зеленского еще далеко: Кадыров опозорился на баскетбольной площадке – забавное видео
Невероятное мужество и неистощимый боевой дух! Все это и многое другое характеризует наших воинов Вооруженных Сил Украины. Мы с вами! Мир Украине и Слава всем, кто противостоит оккупантам, которые смело пришли уничтожать нашу Землю и наш Свободный, Героический Народ! Верим в нашу скорую победу! Слава Украине!,
– написал Беланов.
О том, что известный футболист присоединился к территориальной обороне Одессы, сообщила Zorya Londonsk.
Беланов защищает Одессу от оккупантов / Фото из фейсбука известного футболиста
В марте обладатель "Золотого мяча" встретился с защитниками Украины. Он лично пообщался с нашими героями.
Беланов поступил в терроборону Одессы / Фото из фейсбука известного футболиста