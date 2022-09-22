9 сентября воины украинской армии освободили от оккупантов город Изюм Харьковской области. Населенный пункт был занят русскими извергами более полугода.

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Последствия прихода "русского мира" в Изюм ужасающие. Ранее в городе обнаружили большую братскую могилу со следами зверства у жертв.

В деоккупированный город посетили известные украинские боксеры. С гуманитарной миссией в Изюм прибыли средневес Евгений Хитров и чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик.

Ездили в город Изюм с гуманитарной помощью. Всем, кто помогал финансово, с загрузкой и поездкой, а главное – нашим сильным воинам – огромное спасибо и низкий поклон,

– написал Хитров на своей странице в инстаграммах.

В первые дни полномасштабной войны Беринчик вступил в ряды терробороны. Денис часто ездил в Харьковскую и Сумскую для помощи украинским военным.

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Напомним, последний свой бой Беринчик провел в декабре прошлого года. Денис победил россиянина Ису Чаниева и защитил чемпионский пояс WBO International.