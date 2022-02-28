Встал на защиту родной страны

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины и открытую войну про соседнего государства. Титулованный дзюдоист Георгий Зантарая не собирался и не собирается покидать Киев. который стал одним из эпицентров военных действий.

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На своей странице в инстаграме спортсмен выложил сторис, в котором показал автомат на фоне украинского флага и герба.

Я в Киеве и буду стоять до конца,

– написал Зантарая.

Зантарая защищает Киев / Фото из инстаграма дзюдоиста

Спортсмены объединяются в украинскую армию

Лидер мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный и лыжный двоеборец Дмитрий Мазурчук служат в части Нацгвардии в Тернополе.

Сергея Стаховский, который недавно закончил карьеру профессионального теннисиста, записался в запас украинской армии.

Советы территориальной обороны городов пополнили экс футболист Михаил Кополовец и боксер Василий Ломаченко.

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