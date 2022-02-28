Встал на защиту родной страны
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины и открытую войну про соседнего государства. Титулованный дзюдоист Георгий Зантарая не собирался и не собирается покидать Киев. который стал одним из эпицентров военных действий.
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На своей странице в инстаграме спортсмен выложил сторис, в котором показал автомат на фоне украинского флага и герба.
Я в Киеве и буду стоять до конца,
– написал Зантарая.
Зантарая защищает Киев / Фото из инстаграма дзюдоиста
Спортсмены объединяются в украинскую армию
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