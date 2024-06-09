Чемпионат Европы по футболу 2024: календарь и результаты матчей
Чемпионат Европы по футболу взял свой старт 14 июня. Финал Евро-2024 в Германии состоится 14 июля на "Олимпийском" стадионе в Берлине.
24 национальные команды из различных уголков Европы примут участие в чемпионате Европы по футболу 2024. Всего за этот месяц сборные проведут 87 матчей в 10-ти городах Германии.
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В стартовый день турнира, 14 июня, состоится только матч-открытие, в котором участие примет хозяйка Евро-2024 – Германия. В другие соревновательные дни состоятся по 2-3 поединка чемпионата Европы.
Групповой раунд продлится до 26 июня. После чего будет перерыв на 3 дня. А уже 29 июня начнутся поединки 1/8 финала Евро-2024 (с 29 июня по 2 июля). Четвертьфинальные матчи будут проходить 5-6 июля. А вот два полуфинальных матча тоже запланированы на два дня – 9-10 июля. Финал Евро-2024 состоится 14 июля в Берлине.
Календарь матчей чемпионата Европы по футболу 2024
14 июня
- 22:00. Матч-открытие Германия – Шотландия
15 июня
- 16:00. Венгрия – Швейцария
- 19:00. Испания – Хорватия
- 22:00. Италия – Албания
16 июня
- 16:00. Польша – Нидерланды
- 19:00. Словения – Дания
- 22:00. Сербия – Англия
17 июня
- 16:00. Румыния – Украина
- 19:00. Бельгия – Словакия
- 22:00. Австрия – Франция
18 июня
- 19:00. Турция – Грузия
- 22:00. Португалия – Чехия
19 июня
- 16:00. Хорватия – Албания
- 19:00. Германия – Венгрия
- 22:00. Шотландия – Швейцария
20 июня
- 16:00. Словения – Сербия
- 19:00. Дания – Англия
- 22:00. Испания – Италия
21 июня
- 16:00. Словакия – Украина
- 19:00. Польша – Австрия
- 22:00. Нидерланды – Франция
22 июня
- 16:00. Грузия – Чехия
- 19:00. Турция – Португалия
- 22:00. Бельгия – Румыния
23 июня
- 22:00. Швейцария – Германия
- 22:00. Шотландия – Венгрия
24 июня
- 22:00. Албания – Испания
- 22:00. Хорватия – Италия
25 июня
- 19:00. Нидерланды – Австрия
- 19:00. Франция – Польша
- 22:00. Англия – Словения
- 22:00. Дания – Сербия
26 июня
- 19:00. Словакия – Румыния
- 19:00. Украина – Бельгия
- 22:00. Чехия – Турция
- 22:00. Грузия – Португалия
27-28 июня
В эти дни перерыв в чемпионате Европы-2024.
29 июня
- 19:00. 1/8 финала.
- 22:00. 1/8 финала.
30 июня
- 19:00. 1/8 финала.
- 22:00. 1/8 финала.
1 июля
- 19:00. 1/8 финала.
- 22:00. 1/8 финала.
2 июля
- 19:00. 1/8 финала.
- 22:00. 1/8 финала.
3-4 июля
Матчей чемпионата Европы в Германии не будет. Отдых для сборных.
5 июля
- 19:00. Четвертьфинал.
- 22:00. Четвертьфинал.
6 июля
- 19:00. Четвертьфинал.
- 22:00. Четвертьфинал.
7-8 июля
Еще один перерыв в розыгрыше Евро-2024.
9 июля
- 22:00. Полуфинал.
10 июля
- 22:00. Полуфинал.
11-13 июля
Нет матчей перед финальным поединком Евро-2024.
14 июля
- 22:00. Финал.