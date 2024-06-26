Грузия – Португалия 2:0
Гол: Кварацхелия, 2, Микаутадзе, 57 (с пенальти)
Сборная Португалии еще перед отчетным поединком сумела квалифицироваться в 1/8 финала. Зато грузинам нужно было побеждать соперника, что продолжить выступление на Евро-2024, пишет 24 Канал.
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Неудержимая сборная Грузии
Начало встречи стало холодным душем для португальцев. Форвард сборной Грузии Хвича Кварацхелия воспользовался ошибкой защитников и точно пробил мимо голкипера.
Видео гола Кварацхелии
Португальцы весь первый тайм владели инициативой и больше контролировали мяч. Однако острые моменты были у грузин. Роналду и компания ничего не могли сделать с защитой Сакартвело и их голкипером.
На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе дебютанта Евро-2024.
В начале второго тайма грузины во второй раз заставили португальцев разводить мяч с центра поля. Жорж Микаутадзе реализовал пенальти за нарушение на Отари Китеишвили. 2:0 – такой счет не мог присниться португальцам даже в самом ужасном сне.
Видео гола Микаутадзе
Португалия так и не смогла прийти в себя. Ничего существенного не смог создать у ворот Мамардашвили Роналду. Звездный форвард с нулем в бомбардирском списке покинул поле на 66-й минуте.
Сборная Грузии уверенно довела матч до победного завершения.
Видеообзор матча Грузия – Португалия
В итоге сборная Грузия сенсационно обыграла Португалию со счетом 2:0. "Крестоносцы" с третьего места квалифицировались в 1/8 финала.