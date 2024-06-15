Италия – Албания 2:1

Голы: Бастони, 11, Барелла, 16 – Байрами, 1.

На чемпионате Европы-2024 завершился второй игровой день. В последней битве субботы сыграли действующие чемпионы итальянцы, которые противостояли аутсайдеру группы Албании, пишет 24 Канал.

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Албания шокирует на старте

Команда Лучано Спаллетти не впечатляла в квалификации, но с приходом Спаллетти несколько наладила игру. В свою очередь албанцы стали главным открытием отбора, выиграв группу с чехами и поляками.

На Евро же "красно-черных" записывали в главных аутсайдеров из-за тяжелых соперников по группе (испанцы, итальянцы и хорваты). Впрочем, старт боя против чемпионов Европы выдался удачным для балканцев.

Димарко грубо ошибся при вбрасывании аута и подарил мяч Байраме. Тот без раздумий сильно и точно пробил в ближний угол ворот Доннаруммы. Однако уже к середине первого тайма подопечные Спаллетти уже были впереди.

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Класс взял верх

Сначала после подачи с фланга счет сравнял Бастони. А через пять минут эффектным и точным ударом с линии штрафной площадки отметился Барелла.

Италия продолжила давить дальше и имела несколько моментов увеличить разницу еще до перерыва. Стракоша спасал Албанию после моментов у Скамакки и Фраттези, неплохо пристреливался Кьеза.

Албанцы же несколько раз выбежали в контратаки, но это не стало проблемой для Доннаруммы. Поэтому Италия стартует с победы на Евро-2024 и догоняет Испанию в группе В.