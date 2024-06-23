Швейцария – Германия 1:1

Голы: Ндойе, 28 – Фюллькруг, 90+2

В первых двух турах Германия гарантировала себе досрочное место в плей-офф Евро-2024 "Бундестим" уничтожил Шотландию 5:1 и победил Венгрию 2:0. Швейцария же победила Венгрию 3:1 и расписала ничью с Шотландией 1:1, информирует 24 Канал.

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Поэтому "красные кресты" пытались прервать победное шествие хозяев чемпионата Европы.

Команды очень активно начали поединок. Германия прогнозируемо взяла мяч под свой контроль. Самым заметным футболистом в составах обеих команд был Гаверц, который уже на 3-й минуте нанес первый удар в рамку ворот Зоммера, который справился с ударом головой Кая.

Уже через несколько минут выстрел Гаверца заблокировал защитник. Кай оказался на газоне, но судья проигнорировал падение.

На 17-й минуте мяч впервые побывал в сетке ворот хозяев. Андриху удался классный удар из-за пределов штрафной. Зоммер сыграл не лучшим образом и был вынужден вынимать мяч из собственных владений. Однако празднование немцев отменил главный арбитр матча, который пошел просматривать гол на повторе. После чего Орсато усмотрел фол в атаке от "бундестим". На табло вернулись нули!

Шокирующий тайм для "бундестим"

На 28-й минуте Швейцария повела в счете 1:0! Ндое классно результативно закончил довольно сумбурную атаку хозяев после передачи Фройлера. Уже Германии пришлось отыгрываться в счете. Это первый такой опыт команды Нагельсманна на этом Евро-2024.

Видео гола Швейцарии

Почти сразу Ндойе едва не оформил дубль в ворота Нойера. Дан выиграл борьбу у таранного Рюдигера, но пробил рядом с владениями гостей.

Немцы пытались сравнять цифры на табло уже в первом тайме. Но то удары Гаверца и Андриха блокировали защитники, то выстрелу Рюдигера не хватало точности.

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе на табло Швейцарии 1:0.

Новый вызов "бундестим"

Второй тайм команды начали абсолютно на равных. Несколько острее было у владений Зоммера, который отразил мощный удар Мусиала. Добивание Гюндогана было очень неудачным.

Кроос пристреливался со среднего расстояния – очень неточно.

На 61-й минуте Нагельсманн освежил игру своей команды новыми футболистами. Ведь его подопечным нужно было отыгрываться в счете.

Немецкая сборная пыталась хотя бы сравнять счет в матче. Ведь преимущество Швейцарии 1:0 вывело ее в лидеры группы "А", "бундестим" опустился на вторую позицию.

В середине второго тайма очень опасно было у швейцарских ворот. Вирц накрутил опекуна, отдав на Киммих, удар Йозуа был заблокирован защитником. Немецкие футболисты сигнализировали о фоле, но Орсато с помощью системы VAR огорчил гостей. Пенальти не было!

Очень много борьбы было от обеих сборных.

В последние 10 минут гости заработали опасный штрафной. Кроос прямым ударом пытался закрутить в дальнюю девятку. Был бы красавец-гол, если бы не Зоммер.

Спаситель из Дортмунда

На 84-й минуте мяч во второй раз побывал во владениях Нойера. Однако взятие ворот было отменено из-за офсайда у Варгаса. Счет не изменился 1:0.

Уже через минуту Гаверц проверил на прочность перекладину швейцарских ворот.

В следующей атаке Джака пытался прошить Нойера ударом в одно касание. Мануэль показал свой высокий класс и перевел мяч на угловой.

Уже в компенсированное к матчу время Фюллькруг головой сравнял цифры на табло 1:1.

Германия спаслась от первого поражения на Евро-2024. "Бундестим" в итоге вернул себе лидерство в группе баллов). Швейцария с 5 пунктами заняла вторую позицию.