Испания – Англия 2:1
Голы: Уильямс, 47, Оярсабаль, 85 – Палмер, 73
На чемпионате Европы-2024 отыграли финальный матч. В битве за трофей, которая прошла в Берлине, сошлись сборные Испании и Англии, пишет 24 Канал.
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Никто не хотел пропускать
Испанцы подошли к матчу в статусе небольшого фаворита. На турнире "Фурия роха" выиграла все шесть поединков. Зато Англия не была такой убедительной. Благодаря фарту и бойцовским качествам "Три льва" сумели пробиться в финал Евро-2024.
На решающий матч Испания и Англия вышли в оптимальных составах. В старте "Фурии рохи" вышел 17-летний Ямаль, который стал открытием турнира.
В первом тайме команды выбрали осторожный стиль игры. Соперники не форсировали событий и сосредоточились на защите собственных ворот.
Подопечные Луиса де ла Фуэте доминировали во владении мячом. Однако до обострений дело редко доходило.
В конце первого тайма Мората выбежал на свидание с голкипером. Однако защитник "Трех львов" вовремя вернулся и ликвидировал угрозу. На перерыв команды ушли с нулями на табло.
Результативные замены тренеров
В дебюте второго тайма испанцы избавились от "оков" на ногах и заиграли в привычный футбол. "Фурия роха" разыграла молниеносную атаку: Ямаль ассистировал Уильямсу, который пробил в неприкрытый Пикфордом угол ворот. 1:0 – испанцы повели в счете.
Видео гола Уильямса
Сразу же Дани Ольмо мог развить успех. Хавбек оказался на отличной позиции, но пробил рядом со стойкой.
А что же Англия? Подопечные Саутгейта ничего полезного не могли создать в атаке. Кейн был абсолютно исключен из игры защитниками испанцев. Тренер "трех львов" попытался переломить ход игры заменами.
Чутье Саутгейта не подвело. Палмер, заменивший Мейну, получил пас от Беллингема и мощно пробил с границы штрафной площадки. Мяч после шедеврального удара оказался в воротах Симона.
Видео гола Палмера
За девять минут до завершения основного времени Ямаль мог закрывать матч. Юный хавбек пробил по центру ворот, но Пикфорд невероятным сейвом спас свою команду.
И все же испанцы достигли своего. Куурелья выполнил прострельную передачу в штрафную площадку, где ее замкнул Оярсабаль. Этот гол принес Испании "золото".
Видео гола Оярсабаля
В итоге сборная Испании одержала победу со счетом 2:1.
Видеообзор финала Испания – Англия
Испанцы стали четырехкратными чемпионами Европы. Англичанам снова досталось "серебро".