Бельгия – Румыния 2:0

Голы: Тилеманс, 2, Де Брюйне, 79.

В группе Е на чемпионате Европы завершился второй тур. Украина и Словакия отыграли еще в пятницу. Команда Реброва одержала волевую победу (2:1), пишет 24 Канал.

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Задавили румын

Завершал программу второго тура матч Бельгии и Румынии. Последние опережали "красных дьяволов" на три балла благодаря разгромной победе над Украиной. В свою очередь бельгийцы стартовали с поражения от словаков.

Тем не менее, именно подопечные Тедеско были фаворитами отчетного матча. Уже с первых же минут Бельгия начала это доказывать, забив ранний гол. Лукаку сбросил под удар Тилемансу, который дальним выстрелом прошил Ницэ.

"Красные дьяволы" продолжали доминировать и давить. Наиболее активным среди бельгийцев был Де Брюйне, который как раздавал острые передачи, так и пробивал несколько раз.

Неплохо показывали себя Лукебакио и Лукаку, но защита румын отбивалась. К тому же кипер также поймал кураж и выполнил шесть сэйвов.

Защита Бельгии провалилась несколько раз. Супершанс сравнять счет потерял Ман после выхода один на один. Также неплохо пробивали Михайла и Разван Марин. Однако это были единичные моменты.

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Неприятное положение Украины

Бельгия тотально владела инициативой и успела еще раз забить до конца встречи. Кастельс дальним кроссом вывел Де Брюйне на "свидание" с кипером соперника и Кевин не промахнулся.

Поэтому перед последним туром в группе Е все команды имеют по три очка. Впрочем, Украина идет последней из-за ужасной разницы мячей. Если же оба матча третьего тура завершатся вничью, именно команда Реброва будет последней в квартете.