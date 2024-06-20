Дания – Англия 1:1

Голы: Юльманн, 34 – Кейн, 18.

Команды встретились в полуфинале Евро-2024, где Дания уступила со счетом 2:1. В рамках нынешнего чемпионата Европы сборные соревнуются в Группе "С" вместе со Словенией и Сербией, пишет 24 канал.

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Начало с мирной ничьей

С самого начала первого тайма больше доминировали англичане. Они создали несколько моментов, однако не смогли их реализовать.

Однако уже на 18-й минуте Англия смогла открыть счет в матче. Кристиансен отражал удар, однако мяч отскочил в ногу Кейну и попал прямо в ворота.

Видео гола Кейна

После этого пыталась атаковать уже Дания. Однако удар Эриксена был заблокирован. Еще несколько попыток атаковать ворота были отбиты.

Но на 34-й минуте датчане смогли сравнять счет. Юльманн нанес удар с 30-ти метров и мяч, оттолкнувшись от стойки залетел прямо в ворота Пикфорда.

Гол Юльманна: смотрите видео

Решающего гола не было

С начала второго тайма англичане активно начали атаковать датчан, однако Шмейхель надежно защищал ворота своей команды.

На 56-й минуте Фоден пробил низом, но мяч попал в стойку ворот.

Впоследствии Дания, усилиями Эриксена, пыталась пробить по воротам. Мяч полетел выше ворот. После этого англичане снова начали активно атаковать соперника.

Однако доминировала Англия недолго. Вскоре Дания вязала инициативу и начала давить на соперника у ворот Пикфорда. На 85-й минуте Хейбьерг выстрелил мимо ворот Англии.

До конца игры команды так и не смогли забить решающий гол. Таким образом, Англия потеряла очки в матче против Дании.

Отметим, что 20 июня завершит игровой день матч Испания – Италия в 22:00 по киевскому времени.