Германия – Венгрия 2:0

Голы: Мусиала, 22, Гюндоган, 67.

В центральном матче 19 июня сыграли сборные Германии и Венгрии. Команды соревнуются в рамках Группы "А", пишет 24 канал.

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Равноценная борьба

С первых минут первого тайма команды обменивались опасными моментами. Однако в давлении на соперника больше доминировали венгры.

Впоследствии и Германия начала идти в активные атаки, однако не могла нормально их развить.

Уже на 22-й минуте Гюндогана отдал пас на Мусиалу, а тот пробил мячом под перекладину ворот, выведя сборную Германии вперед.

Первый гол в матче: смотрите видео

Впоследствии на 26-й минуте Нойер сделал безумный сейв. Собослаи бил с левого фланга прямо в девятку, однако голкипер сборной Германии вытащил удар.

После этого команды снова обменивались моментами, однако, в основном, без обострений.

В дополнительное время первого тайма Венгрия забила гол, однако арбитр отменил его из-за положения вне игры.

Немцы не уступили

После перерыва Германия активно начала давить на соперника.

На 54-й минуте Гюндоган и Кроос пытались пробить по воротам Венгрии, однако голкипер оба раза сумел поймать мяч.

Впоследствии опасный момент сумели создать венгры, однако от удара головой мяч пролетел выше ворот.

Уже на 67-й минуте Германия удвоила свое преимущество. Немцы провели успешную атаку, где Миттельштедт отдал передачу налево, а Гюндоган пробил точно низом в правый угол ворот.

Видео второго гола Германии

Впоследствии Германия пыталась забить еще один гол, однако Фоллькруг не успел подставить голову.

На 88-й минуте Нойер допустил ошибку, однако защитники спасли команду. В напряженный момент Венгрия не смогла забить гол, хотя была очень близко к этому.

Напомним, что 19 июня состоится также матч Шотландия – Швейцария в 22:00 по киевскому времени.