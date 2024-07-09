Испания – Франция 2:1

Голы: Ямаль, 21, Ольмо, 25 – Коло Муани, 9

Сборная Испании является главным фаворитом Евро-2024 на золотые награды. Зато Франция не демонстрирует яркой, но сумела выйти в полуфинал, пишет 24 канал.

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Быстрый гол не смутил испанцев

В стартовом составе "Фурии рохи" вышел 16-летний Ламин Ямаль, который побил достижение легендарного Пеле. Сборную Франции на поле вывел капитан команды Килиан Мбаппе.

Подопечные Дидье Дешама открыли счет в матче уже на 9-й минуте. Мбаппе выполнил навесную передачу во вратарскую площадку на Коло Муани. Форвард с близкого расстояния точно пробил головой. "Ле Бле" вырвались вперед.

Смотрите гол Коло Муани

Однако радость французов была недолгой. На 21-й минуте Ламин Ямаль нанес невероятный по красоте удар и попал в дальний угол ворот. Счет на табло стал 1:1.

Этот гол стал первым для вингера Барселоны на Евро-2024. Кроме того, Ямаль стал самым молодым игроком, который забивал на ЧЕ.

Видео гола Ямаля

Ошеломленные французы сразу же пропустили второй. Дани Ольмо пробил в дальний угол ворот и мяч рикошетом от Кунде оказался за спиной Меньяна.

Видео гола Ольмо

До свистка на перерыв подопечные Дешама пытались хотя бы сравнять счет. Однако испанцы в защите играли надежно.

Второй тайм начался с атак "Ле Бле". Мбаппе и Дембеле на флангах переигрывали оппонентов и создавали опасность вблизи ворот Симона.

"Фурия роха" сбивала темп благодаря неторопливому контролю мяча. Победный счет устраивал команду Луиса де ла Фуэнте.

Финальный штурм "Ле Бле" не изменил цифры на табло. Испанцы довели матч до победного завершения.

В итоге сборная Испании одержала викторию со счетом 2:1 и стала первым финалистом. Сборная Франции во главе с Мбаппе покинула чемпионат Европы.

В финале Испания сыграет с победителем пары Нидерланды – Англия. Поединок за "золото" Евро-2024 состоится 14 июля.