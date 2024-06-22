Турция – Португалия – 0:3

Голы: Бернарду Силва, 21, Акайдин, 28 (автогол), Бруну Фернандеш, 56

В рамках второго тура группового раунда чемпионата Европы 2024 состоялся матч между национальными сборными командами Турции и Португалии. Поединок принимал стадион "Зигналь Идуна Парк" в Дортмунде, пишет 24 Канал.

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Матч за первое место в группе

Обе команды одержали победы в первом туре, поэтому победитель мог не только обеспечить себе досрочное место в плей-офф турнира, но и выйти туда с первого места, благодаря чему получить потенциально более желанного соперника в 1/8 финала.

Счет был открыт на экваторе первого тайма. Бернарду Силва точно пробил в одно касание после прострела от Мендеша, забив дебютный гол на чемпионатах Европы.

Турки были настолько шокированы, что долго не могли прийти в себя. Как следствие, сумасшедший автогол Акайдина на 28-й минуте, который в простой ситуации отдал неточную передачу на голкипера в створ ворот.

В начале второго тайма счет стал разгромным. Роналду оказался на ударной позиции после заброса с фланга от Витиньи, однако Криштиану решил не пробивать, а откатил на Бруну Фернандеша, который попал в пустые ворота.

Финальный свисток зафиксировал 3:0 в пользу Португалии, которая досрочно обеспечила себе 1 место в группе F. Турции же для выхода в плей-офф достаточно будет не проиграть Чехии в заключительном туре группового раунда.

Видеообзор матча Турция – Португалия