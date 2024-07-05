Испания – Германия 2:1

Гол: Ольмо, 51, Мерино, 120 – Вирц, 89

Афиша матча Испания – Германия вполне могла украсить финал Евро-2024. Однако соперникам пришлось определить сильнейшего на стадии четвертьфинала, пишет 24 Канал.

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Потеря испанцев на старте битвы

Бундестим с первых минут очень жестко начал играть против техничных испанцев. Уже на 4-й минуте травму получил Педри. Против игрока Барселоны сфолил ветеран Тони Кроос. В итоге испанец вынужден был досрочно завершить игру.

Подопечные Юлиана Нагельсманна предложили соперникам борьбу на каждом клочке поля. При такой игре все мог решить один момент.

В первом тайме неплохие шансы отличиться потеряли немец Кай Гаверц и испанцы Ламин Ямаль с Дани Ольмо. В конце концов команды ушли на перерыв при счете 0:0.

Гол Ольмо и спасительный мяч Вирца

Нас старте второго тайма "Фурия роха" открыла счет. Дани Ольмо в одно касание пробил по воротам Нойера, воспользовавшись пасом Ламина Ямала. Опытный голкипер был бессилен помочь своей команде.

Видео гола Ольмо

Бундестим не собирался отдавать путевку в полуфинал. Нагельсманн быстро отреагировал на пропущенный мяч заменами.

Опасные моменты один за другим начали возникать вблизи ворот Симона. Гаверц, Андрих и Фюллькруг обязаны были забивать. На последних минутах матча Бундестим сумел добиться своего.

Флориан Вирц был первым на подборе в штрафной площадке испанцев и прицельным ударом сравнял счет. 1:1.

Видео гола Вирца

Полузащитник Байера спас сборную Германии, переведя игру в овертайм.

В конце второго экстратайма Мерино забил победный гол для сборной Испании.

Финальный свисток арбитра зафиксировал победу сборной Испании со счетом 2:1. Хозяева чемпионата Европы на стадии четвертьфинала покидают турнир.

Испания стала первым полуфиналистом Евро-2024. 9 июля "Фурия роха" сыграет с победителем пары Португалия – Франция.