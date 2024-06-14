Германия – Шотландия 5:1

Голы: Вирц, 10, Мусиала, 19, Хавертц, 45+1 (П), Фоллькруг, 68, Джан, 90+3 – Рюдигер, 87 (автогол).

В матче-открытии Евро-2024 команда-хозяйка чемпионата Германия принимала сборную Шотландии. Команды соревнуются в Группе А, пишет 24 канал.

Феерический первый тайм от немцев

Уже с первых минут подопечные Юлиана Нагельсманна смогли создать сильное давление на соперника. Команда создавала опасные моменты, которые уже впоследствии смогла реализовать.

На 10-й минуте хозяева смогли открыть счет в матче. После результативной передачи с правого фланга от Киммиха, Вирц с линии штрафной низом забил мяч в ворота Шотландии.

Первый гол Евро-2024: смотрите видео

На протяжении всего первого тайма немцы отличались тотальным преимуществом.

Уже на 19-й минуте команда увеличила свое перевогу над соперником. Хаверц с левого фланга отдал передачу на Мусиалу, который выстрелил под перекладину ворот Шотландии.

Видео гола Мусиалы

Впоследствии Кристи сбил Мусиалу в собственной штрафной, из-за чего арбитр сначала назначил пенальти, однако после просмотра VAR изменил решение на назначение штрафного удара, который Германия не реализовала.

Впоследствии Шотландия пыталась выхватить преимущество, однако неуспешно.

На 42-й минуте Германия создала опасный момент прямо у ворот соперника, в котором было зафиксировано нарушение правил. Портеус грубо сыграл против Гюндоганы, за что получил удаление с поля. А подопечные Нагельсманна получили шанс реализовать 11-метровый удар. Хаверц сумел обхитрить голкипера шотландцев и сделал счет в матче 3:0.

Реализованный пенальти Хаверца: видео

Гол престижа шотландцев

Во втором тайме Шотландия несколько взяла инициативу и начала создавать давление на соперника.

Впоследствии снова начала прессинговать Германия. Команда создавала много опасных моментов и пыталась пробить ворота соперника, однако так и не реализовывала их.

На 68-й минуте Фюллькруг вторым касанием просто выстрелил в ворота Шотландии, сделав счет разгромным.

Видео четвертого гола

Впоследствии, уже на 76-й минуте, Фоллькруг снова отличился забитым мячом, однако арбитр отменил гол из-за офсайда футболиста.

Подопечные Нагельсманна еще несколько раз пытались атаковать ворота Шотландии, однако безуспешно. Гости также несколько раз пытались развить атаку, однако попытки были неудачными.

На 86-й минуте Шотландия заработала штрафной, который принес ей гол. Автоголом отметился Рюдигер, который головой загнал мяч в свои ворота.

Автогол Рюдигера: смотрите видео

Однако впоследствии Германия полностью уничтожила Шотландию пятым голом. Джан вне пределов штрафной площадки забил мяч точно в угол.

Окончательный разгром от немцев: видео

Отметим, что в субботу, 15 июня, в рамках Евро-2024 состоятся следующие матчи: Венгрия – Швейцария (16:00), Испания – Хорватия (19:00) и Италия – Албания (22:00).

Видеообзор матча Германия – Шотландия: