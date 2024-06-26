Словакия – Румыния – 1:1

Голы: Дуда, 24 – Р. Марин, 37 пенальти

На стадионе "Дойче-банк-парк" во Франкфурт-на-Майне состоялся матч третьего тура группового раунда чемпионата Европы 2024, в котором встречались сборные Словакии и Румынии, пишет 24 Канал.

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Сборные Румынии и Словакии вышли в плей-офф Евро-2024

Обе команды для выхода в плей-офф устраивала ничья. Зато сборной Украины, которая в параллельном матче противостояла Бельгии, крайне желательно было, чтобы встреча предыдущих соперников выявила победителя.

И сначала показалось, будто как минимум словаки претендуют на победу. Именно они на экваторе первого тайма открыли счет усилиями Ондрея Дуды, который после навеса от Юрая Куцки точно пробил головой в противоход Флорину Нице.

Впрочем, еще до перерыва румыны отыгрались. Арбитр после просмотра ВАР назначил пенальти, который уверенно реализовал Разван Марин.

Во втором тайме команды играли максимально осторожно, стараясь прежде всего не пропустить, поэтому игра завершилась ничьей, которая была вполне прогнозируема еще до начала игры.

Важно. В параллельном матче Украина и Бельгия голов не забили, поэтому в группе Е все сборные набрали по четыре очка и распределение мест, а вместе с ними путевки в плей-офф, решила разница голов.

Румыния благодаря разгромной победе над Украиной (3:0) в первом туре заняла первое место, словаки вышли в плей-офф с третьего, а команда Сергея Реброва осталась четвертой и вылетела из континентального первенства.