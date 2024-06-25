Нидерланды – Австрия – 2:3
Голы: Гакпо, 47, Депай, 75 – Мален, 6 (авт.), Шмид, 59, Забитцер, 81
На "Олимпийском" стадионе в Берлине состоялся матч третьего тура группового раунда чемпионата Европы 2024, в котором встречались сборные Нидерландов и Австрии, пишет 24 Канал.
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Австрия воспользовалась осечкой Франции
Для нидерландцев это был шанс защитить лидерство в турнирной таблице, тогда как австрийцам нужно было набирать очки еще и для того, чтобы точно выйти в 1/8 финала, поэтому обе команды не были лишены турнирной мотивации.
На шестой минуте Австрия вышла вперед благодаря автоголу: Мален на ближней стойке умудрился срезать прострел Прасса с левого фланга в сетку собственных ворот.
Нидерландцы в первом тайме не смогли ответить ничем. Однако уже на старте второй 45-минутки паритет на табло был выровнен: Симонс сыграл до левого фланга штрафной на Гакпо, а тот положил в дальний угол.
Впоследствии Австрия снова забила: Гриллич выполнил подачу с левого фланга от лицевой до центра штрафной, где Шмид в падении точно пробил головой. На это Нидерланды ответили голом Депая.
Казалось, все завершится ничьей, однако за 10 минут до конца основного времени австрийцы забили победный гол. Баумгартнер вырезал передачу к левому флангу штрафной, а Забитцер пробил в ближний угол.
Нидерланды финишировали третьими, однако наличие четырех очков должно помочь им также выйти в 1/8 финала через рейтинг третьих мест.