Шотландия – Венгрия 0:1

Гол: Чобот, 90+10.

На чемпионате Евро-2024 начался последний тур групповой стадии. В воскресенье, 23 июня, определились окончательные места в группе А, пишет 24 Канал.

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Печальный первый тайм

Если швейцарцы с немцами уже досрочно вышли в плей-офф, то матч Шотландия – Венгрия был горловым. Победитель этой дуэли с высокой долей вероятности попадал бы в плей-офф с третьей строчки.

Добавляло интриги матчу и то, что ничья отправила бы обе сборные домой. Оба тренера сделали определенные замены в составе. Шотландцы это сделали вынужденно, ведь центрбеки Портеус и Тирни не могли принять участие в игре.

Венгрия сначала отдала мяч британцам, но те банально не знали, как действовать первым номером. В итоге ближе к перерыву инициатива перешла к команде Марко Росси, что сделало матч немного более живым.

Ужасная травма Варги

Наиболее активным среди венгров был Шаллаи, который искал шансы для удара. Впрочем с его выстрелами без проблем справился Ганн. Шотландия же почти не била по воротам Гулачи.

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Не был особо заметным Адамс, тогда как активно обострять пытались Макгинн и Мактоминей. Впрочем, это не было проблемой для венгерских защитников.

Страсти достигли максимума в середине второго тайма. Вратарь Ганн на всей скорости влетел в Варгу, который без сознания упал на газон. Форварду долго оказывали помощь и вывезли за поле на каталке.

Видео эпизода с Варгой:

Положительным знаком является то, что Барнабаш все же двигался и подавал признаки жизни. Но это не остановило матч, который ближе к экстра-тайму превратился в формат "атака на атаку".

Венгрия дожала

Команды за десять компенсированных минут создали 4-5 опасных моментов и все же смогли выявить победителя. На последней минуте венгры организовали удачную контратаку, в которой Чобот точно завершил прострел от Шаллаи.

Таким образом, Шотландия уже пакует чемоданы домой. Венгрия же с тремя очками занимает третье место в группе и будет следить за ходом событий в других квартетах. Команде Марко Росси надо, чтобы хотя бы две команды с третьих позиций набрали по 1-2 очка.

Видеообзор матча Шотландия – Венгрия