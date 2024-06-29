Швейцария – Италия 2:0

Голы: Фройлер, 37, Варгас, 46

Действующие чемпионы Европы со скрипом прошли групповой раунд и вышли в плей-офф. В 1/8 финала "Скуадру Адзурру" ожидал "крепкий орешек" – сборная Швейцарии, пишет 24 Канал.

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Беспомощные чемпионы

Ход поединка подтвердил проблемы команды Лучано Спалетти. "Красные крестоносцы" больше владели мячом и угрожали воротам Доннаруммы.

На 24-й минуте матча Эмболо обязан был открывать счет. Форвард Монако оказался на удобной позиции, но голкипер "Скуадры адзурры" разгадал замысел.

Ошибку товарища по команде исправил Ремо Фройлер. Хавбек получил пас в штрафной площадке и мастерским ударом попал в ворота Доннаруммы.

Видео гола Фройлера

Остаток первого тайма прошел с преимуществом "красных крестоносцев". Итальянцам нужно было отыгрываться во второй половине игры.

Однако все произошло наоборот. В дебюте второго тайма швейцарцы удвоили преимущество. Красавец-гол забил Рубен Варгас. Вингер получил мяч на углу штрафной площадки и мастерским ударом отправил шарообразного в правую девятку.

Видео гола Варгаса

Итальянцы искали возможность отыграться. На 75-й минуте только стойка спасла швейцарцев после удара Джалуки Скамакки. Лучано Спаллетти заменами надеялся спасти игру, но все было напрасно.

В итоге Швейцария одержала победу со счетом 2:0. Сборная Италии стала одним из разочарований турнира. 14 июля Европа получит нового чемпиона.

Сборная Швейцарии стала первым четвертьфиналистом. На этой стадии "красные крестоносцы" сыграют с победителем пары Англия – Словакия. Поединок состоится 6 июля.