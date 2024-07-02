Португалия – Словения 0:0 (3:0 по пенальти)

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду на групповой стадии не забил ни одного гола. В поединке со Словенией форвард надеялся исправить неприятный пробел, пишет 24 Канал.

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Сбитый прицел форвардов Португалии

Практически весь первый тайм "европейские селесао" провели на половине поля Словении. Бруну Фернандеш, Рубен Диаш оказывались на ударных позициях. Даже Криштиану Роналду имел возможность забить гол со штрафного, но мяч прошел мимо ворот словенцев.

На последних секундах первого тайма Жоау Пальинья попал в штангу после удара из пределов штрафной площади. Впрочем, зрители так и не дождались забитых голов по итогам первых 45 минут.

Промах Роналду и серия пенальти

После перерыва ход событий на поле не изменился. Технические португальцы комбинировали вблизи ворот Облака, каждый раз создавая возможности забить для своих нападающих.

На 54-й минуте Роналду совершил вторую попытку забить со штрафного. Звездный форвард нанес мощный удар, который отразил меганадежный Облак.

Словенцы при каждой возможности пытались контратаковать. На 62-й минуте Шешко убежал от Пепе, но пробил рядом со штангой.

Было очевидно, что подопечные Матяжа Кека пытаются довести игру до экстратаймов и надеяться на улыбку фортуны в серии пенальти.

В дополнительное время португальцы заработали пенальти. К отметке подошел Роналду. В психологической дуэли победителем оказался Облак, который отразил удар легенды. Разочарованию форварда не было предела.

На последних минутах форвард Словении Шешко оказался один на один с голкипером и должен был снимать все вопросы о победителе. Однако Диогу Кошта блестящим сейвом спас команду.

В серии пенальти более точными были португальцы. Настоящим героем стал Диогу Кошта, который парировал три одиннадцатиметровых удара. Португалия вышла в четвертьфинал.