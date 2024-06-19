Хорватия – Албания 2:2

Голы: Крамарич, 74, Гясуля, 76 (автогол) – Лачи, 11, Гясуля 90+5.

Первыми в этот день сыграли национальные команды Хорватии и Албании. Матч между командами стал первым во втором туре Группы "В", пишет 24 канал.

Читайте также Чемпионат Европы по футболу 2024: календарь и результаты матчей

Опять безответный гол от Албании

С первых минут первого тайма Хорватия пыталась доминировать над соперником.

Однако уже на 11-й минуте Албания открыла счет в матче. Асани отдал передачу с правого фланга на Лачи, а тот головой попал точно в ворота.

Видео гола Лачи

После этого Хорватия несколько раз пыталась атаковать, но безуспешно.

На 31-й минуте Аслани уже с левого фланга отдал передачу на колегу, однако тот не смог переиграть голкипера хорватов.

Впоследствии Хорватия снова начала активно атаковать соперника, однако Албания очень удачно сыграла в защите. Комбинированная игра хозяев не помогла переиграть албанцев.

Феерический камбэк от Хорватии

Хорваты с начала второго тайма пытались наверстать упущенное и начали активно давить на соперника.

На 50-й минуте Сучич пытался пробить с правого фланга, однако голкипер албанцев вытащил удар. Вскоре, на 57-й минуте, после навеса с правого фланга мяч от головы Петковича ушел выше ворот.

После этого Хорватия снова создала несколько опасных моментов, однако не могла их реализовать.

Уже на 74-й минуте после тяжелых усилий Хорватия забила гол. Крамарич после передачи с левого фланга пробил в ближний угол, сравняв счет.

А уже через несколько минут хорваты вышли вперед. На 76-й минуте Сучич после прострела Будимира пробил мячом в соперника, однако мяч отрекошетил в другого албанца и попал прямо в ворота. После автогола счет стал 2:1.

Камбэк от Хорватии: смотрите видео

На 88-й минуте Модрич пытался пробить в ворота, однако мяч пролетел мимо.

В дополнительное время Албания все же сравняла счет. После прострела с левого фланга, Гясуля пробил прямо в ворота.

Отметим, что сегодня состоятся также матчи Германия – Венгрия (19:00) и Шотландия – Швейцария (22:00).