Германия – Дания 2:0

Голы: Хаверц, 53 (пен), Мусиала, 69.

На Евро-2024 завершился первый игровой день стадии плей-офф. В первом матче Швейцария выбила Италию, тогда как на вечер была вынесена встреча с участием немцев, пишет 24 Канал.

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Феерия Шмейхеля

Команда-хозяйка противостояла Дании. Нагельсманн столкнулся с кадровыми проблемами перед матчем. Из-за дисквалификации не был доступен центрбек Та, поэтому в основу попал Шлоттербек.

Было под вопросом и участие Рюдигера, но Антонио успел залечить травму. Кроме того, тренер удивил ротацией, выпустив также в основе Сане и Раума.

Германия ожидаемо владела инициативой и только в первой половине первого тайма имела 2-3 супермомента. Данию немало спасал Шмейхель, который до перерыва совершил аж пять сейвов.

К слову, первый тайм закончился аж на полчаса позже ожидаемого. Судья из-за плотного ливня остановил игру и ввел команды в раздевалки. Только когда погода успокоилась Оливер вернул игроков обратно.

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Ударный второй тайм немцев

Основные моменты игры прошли в первой половине второго тайма. Сначала Андерсен смог забить за Данию, но судья отменил гол из-за минимального офсайда. А уже через пару минут Йоаким стал антигероем.

Во время подачи в площадку Дании защитник сыграл рукой и подарил пенальти Германии. Хаверц без проблем исполнил приговор. Скандинавы понеслись в атаку и организовали несколько моментов для Хойлунда.

Однако Нойер был на высоте. Зато Мусиала добил датчан после крутого заброса от Шлоттербека. Джамал уверенно реализовал выход один на один.

Дальнейшие попытки Дании были уже малоэффективны. Команда Хьюлманда завершает выступления на Евро-2024, тогда как немцы идут в четвертьфинал. Там их соперником станет победитель пары Испания – Грузия.