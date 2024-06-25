Франция – Польша 1:1

Гол: Мбаппе, 56 (с пенальти) – Левандовский, 79 (с пенальти)

Перед отчетным поединком Польша потеряла все шансы попасть в плей-офф, проиграв два предыдущих поединка. Зато Франция с 4 очками в активе тоже не гарантировала участие в 1/8 финала, пишет 24 Канал.

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Зрелищный тайм без голов

На последний поединок в рамках групповой стадии у "Кадры" с первых минут вышел Роберт Левандовский. Дидье Дешам в стартовой одиннадцатке выпустил Килиана Мбаппе, который вышел в защитной маске.

В первом тайме "Ле Бле" владели заметным преимуществом. Неплохие моменты открыть счет упустили Мбаппе, Чуамени, Дембеле. Однако голкипер поляков Скорупский, заменивший в воротах Щенсны, действовал очень надежно.

"Кадра" отвечала острыми контратаками. Левандовский и Урбанский имели возможности огорчить вратаря французов Меньяна. Однако на перерыв команды ушли без забитых мячей.

Левандовский огорчил команду Мбаппе

Вторая половина встречи началась с атак подопечных Дешама. Два подряд опасных удара нанес Мбаппе. В первом эпизоде голкипер выручил свою команду, а во втором мяч просвистел рядом со стойкой.

На 54-й минуте матча Дембеле заработал одиннадцатиметровый. К отметке подошел Мбаппе. Лидер сборной Франции четко реализовал пенальти, забив свой первый гол на Евро-2024.

Польша ответила в конце второго тайма. Свидерский заработал пенальти, который со второй попытки реализовал Левандовский.

Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью 1:1.

Видеообзор матча Франция – Польша

Подопечные Дешама со второго места группы D вышли в 1/8 финала.