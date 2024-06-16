Польша – Нидерланды 1:2

Голы: Букса, 16 – Гакпо, 29, Вегхорст, 83.

Воскресная программа на Евро-2024 стартовала матчем группы D. В Гамбурге наши соседи Польша противостояли одному из фаворитов Евро Нидерландам, пишет 24 Канал.

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Польша ударно начинает

Команды подошли к старту Евро с немалыми кадровыми проблемами. Перед началом турнира Польша потеряла нескольких важных нападающих. Милик вообще не поехал на чемпионат Европы, тогда как Левандовски и Свидерски не вышли в старте на первый матч.

У Нидерландов же серьезно пострадала полузащита. Куман не смог взять на Евро Де Йонга, Копмейнерса и Де Роона, а к матчу с Польшей не был готов Бробби.

Тем не менее, "оранжевые" все равно были фаворитами встречи. Подопечные Кумана начали давить уже с первых минут, заставив защиту поляков действовать на пределе своих сил. Но открыть счет смогла именно Польша.

Помог команде Пробежа угловой. Зелинский точно навесил на голову Букси, который переиграл вратаря соперника. Голландцы продолжили давить и смогли сравнять счет в середине первого тайма.

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Доминирование против характера

Гакпо дали пройти по центру и нанести удар с линии площадки. Щенсны должен был бы отбивать, но рикошет от Саламона дезориентировал кипера и позволил мячу залететь в ворота.

Нидерланды продолжали давить, но после перерыва уже и поляки начали острее атаковать. Зелински и Букса заставляли вступать в игру Фербрюггена, неплохую динамику добавлял Залевски.

Однако более опасные моменты все равно имели "оранжевые". Щенсны спасал после опасных ударов Депая, а Думфрису, Симонсу и Рейндерсу не хватало точности.

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Джокер Кумана

Куман использовал немало замен в атаке (Мален, Вегхорст, Вейналдум, Фримпонг) и одна из них все же сработала. Через две минуты после выхода на поле Вегхорст откликнулся на прострел Аке и с близкого расстояния расстрелял ворота Щенсны.

Поляки попытались отыграться, но Фербрюгген помешал удару Свидерски. "Кадра" показала качественную игру, но все же осталась без очков. Теперь команде Пробежа необходимо переиграть Австрию или Францию для выхода в плей-офф.