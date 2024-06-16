Сербия – Англия 0:1

Гол: Беллингем, 13.

В воскресенье, 16 июня, на чемпионате Европы по футболу состоялись два матча группы D. В первой встрече квартета Словения расписала ничью с Данией, пишет 24 Канал.

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Стартовое нашествие Англии

А на поздний вечер был вынесен матч с участием главного фаворита группы и всего турнира Англии. Команда Гарета Саутгейта в Хельзенкирхене противостояла Сербии. Обе команды подошли к встрече без существенных кадровых потерь.

Единственным повреждением в Англии была травма Люка Шоу, но защитника Манчестер Юнайтед заменил Киран Триппьер. Также Саутгейт решился выставить в центре поля номинального правого защитника Трента Александера-Арнольда.

Англичане забрали мяч к своим ногам и почти не давали шансов сербам до перерыва. Навал позволил "трем львам" открыть счет на 13 минуте. Беллингем откликнулся на подачу Сака и головой вколотил мяч в ворота Райковича.

Одним из самых опасных игроков в первом тайме был Александер-Арнольд, который не чурался бить издали. Также обостряли игру Сака и Беллингем. Сербы же пришли в себя уже после перерыва.

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Сербия не дожала

Во втором тайме Англия отдала Сербии инициативу, что позволило балканцам создать несколько острых моментов. Стоунзу и Гуэхи пришлось немало раз спасать ворота Пикфорда. Англия же выровняла игру под занавес матча, особенно опасным был удар Кейна в упор.

Райкович продемонстрировал чудеса реакции и перевел мяч в перекладину. В конце концов Англия таки довела дело до минимальной победы и возглавила группу С. Зато сербы откладывают набор очков на игры со Словенией и Данией.

Видеообзор матча Сербия – Англия: