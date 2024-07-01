Франция – Бельгия 1:0

Гол: Вертонген, 85 (автогол)

Обе сборные накануне Евро-2024 считались одними из главных претендентов на трофей. Однако во время группового этапа игра команд не слишком впечатляла, пишет 24 Канал.

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Железобетонная защита Бельгии

Соперники очень осторожно начали поединок, ведь на кону стояла путевка в четвертьфинал. Активнее в атаке были подопечные Дешама. Они чаще угрожали воротам соперника. На ударных позициях оказывались Гризманн, Чуамени, Тюрам. Однако их ударам не хватало точности.

"Красные дьяволы" преимущественно рассчитывали на стандарты в исполнении Де Брюйне и быстрые контратаки. И все же команды ушли на перерыв с нулями на табло стадиона.

Автогол помог Франции

Подопечные Дешама активно начали вторую половину встречи. Чуамени и Тюран должны были реализовывать свои моменты. Однако в первом случае Кастельс невероятным сейвом отбил мяч, а во втором форвард с 5 метров пробил выше ворот.

У бельгийцев незаметным был Лукаку. Фактурный форвард практически не угрожал воротам Меньяна. "Красные дьяволы" сделали ставку на надежную игру в защите.

Все решилось за пять минут до завершения матча. Коло Муани нанес удар по воротам, мяч рикошетом от Вертонгена оказался в сетке ворот.

Финальный свисток зафиксировал победу Франции со счетом 1:0. "Ле Бле" завоевали путевку в четвертьфинал.

Сборная Бельгии покидает турнир на стадии 1/8 финала.