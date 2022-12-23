Сайт 24 каналу зібрав підбірку спортсменів, які після 24 лютого перетворились у волонтерів. А дехто з них підтримував військових ще від початку бойових дій на Донбасі у 2014 році.

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Еліна Світоліна

Еліна Світоліна вслід за Андрієм Шевченком стала амбасадоркою платформи UNITED24. Титулована тенісистка активно підтримує молодих "колег по цеху" через благодійні вечори, які організовує її Фонд. На останньому такому було зібрано понад 240 тисяч євро на підтримку України.

Також новоспечена матуся займається допомогою військовим, звичайному українського народу, зустрічається із впливовими людьми та навіть очільниками країн-союзниць України. Вклад Світоліної у перемогу України у війні над Росією дуже вагомий.

Після 24 лютого Світоліна віддавала усі призові на фонди, які допомагають військовим.



Еліна Світоліна зустрілась з президентом Польщі / Фото з інстаграму тенісистки

Наразі Еліна взяла паузу у тенісі, адже 15 жовтня народила донечку Скай. Бронзова призерка Олімпіади-2020 поєднує материнство із благодійністю, якою займалась і до 24 лютого 2022 року.

Також Еліна виступала у ролі судді на благодійному заході, який організувала перша ракетка світу з Польщі Іга Швьонтек.

Андрій Шевченко

Після 24 лютого Андрій Шевченко відклав усі свої футбольні мрії заради рідної країни. Графік колишнього наставника збірної став максимально щільним, у якому є спілкування зі ЗМІ, волонтерство, офіційні зустрічі та благодійні заходи.

Футбол відійшов на другий план для Андрія Миколайовича. Шевченко мало говорить про футбол та не планує повертатись до улюбленої справи життя, поки в Україні триває війна проти Росії.

Тренер став першим амбасадором платформи UNITED24. За величезну допомогу Володимир Зеленський нагородив Шевченка відзнакою "Національна легенда України".



Андрій Шевченко / Фото з інстаграму наставника

Фонд Мілана разом з Андрієм Шевченком візьмуть на себе зобов'язання зробити внесок у реконструкцію Центрального міського стадіону в Ірпені, який був зруйнований окупантами.

Також Андрій Миколайович підтримує молоде футбольне покоління, зустрічається із сім'ями загиблих, а його дім за кордоном був прихистком для переселенців.

Олександр Усик

Олександр Усик – третій амбасадор платформи UNITED24 зі світу українського спорту. Боксер був у теробороні Київської області після 24 лютого. Багато часу знадобилось для того, щоб знову повернутись на ринг. Щоправда, Усик не поспішав із проведенням поєдинків, а зробити це його переконали самі військові.

Усик неодноразово їздив до них у госпіталь, щоб підійняти дух поранених захисників, які своєю чергою переконали боксера виїхати з країни заради підготовки до наступного бою. Бійці запевняли Олександра, що реванш проти Ентоні Джошуа буде корисним для України. Це ще один шанс нагадати світу про війну у нашій країні. Лише після цього Усик виїхав за межі країни та переміг.

У статусі чемпіона світу Олександр миттєво повернувся в Україну, де зустрівся з президентом країни Володимиром Зеленським. Сторони обговорили купівлю генераторів для медичних закладів.



Усик зустрівся із Зеленським / Фото з інстаграму боксера

Реванш проти Джошуа дозволив Усику солідно заробити, а частина з цих коштів пішла на потреби рідної країни кривдника Ентоні.

Нагадаємо, що другу зустріч Усика та Джошуа українці подивились безкоштовно. Олександр купив права на трансляцію бою для українського народу. Усик організував приліт декількох військових на бій проти Джошуа.

Роман Зозуля

Допомогу від Романа Зозулі навіть складно оцінити. Колишній нападник "синьо-жовтих" допомагає військовим ще від початку бойових дій на Донбасі, які розпочались у 2014 році.

Зозуля перетворився із футболіста у волонтера. Він щодня допомагає захисникам, займається закупівлею необхідних пристроїв та обладнання. Його фонд "Народна армія" закупляє багато транспорту – мотоцикли, позашляховими та машини швидкої допомоги. Мотоцикли та позашляховики перед від'їздом на передові їдуть на тюнінг, де їх максимально стараються перемалювати у маскувальні кольори.



Зозуля допомагає армії ще з 2014 року / Фото з фейсбуку футболіста

У середині вересня українські футболісти, які виступають за кордоном, вирішили розпочати збір коштів на купівлю безпілотника Bayraktar TB2 для української армії. Ініціатором такої ідеї став сам Зозуля.

Роман вже знайшов нову команду в Іспанії. Зозуля став гравцем Райо Махадаонда. Раніше форвард розповідав, що хоче продовжити кар'єру футболіста, щоб мати більше фінансових можливостей допомагати військовим.

Сергій Стаховський

Сергій Стаховський був першим серед українських тенісистів, який повернувся в Україну та взяв до рук зброю замість ракетки.

У середині травня Сергій Стаховський озвучив свій намір долучитися до добровольчого руху Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Сергій, який вже закінчив професійну кар'єру приїхав на Підсумковий турнір ATP у військовій формі. Таким вчинком Стаховський ще раз нагадав світу, що війна в Україні досі триває.



Стаховський активно допомагає ЗСУ / Фото з соцмереж Сергія

Стаховський активно виступає за відсторонення російських та білоруських тенісистів від змагань під егідою WTA та ATP.

Сергій брав участь у благодійному заході Іги Швьонтек, на якому були зібрані кошти для України. Разом із іншим українським тенісистом Олександром Долгополовим їздили у зруйнований Бахмут, що у Донецькій області, щоб привезти на передову допомогу для військових.

На днях Стаховський знову був помічений у багатостраждальному Бахмуті.

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Сергій Ребров

Сергій Станіславович Ребров – людина з великої літери. Наставник став ініціатором збору коштів для військових серед футболістів-легіонерів із України.

Нинішній тренер Аль-Айна передав на передову вже далеко не одну автівку. Наприкінці вересня 2022 року зазначалось, що Сергій Станіславович передав вже 5 автомобілів для ЗСУ. Варто відзначити, що на автомобілі нанесені ініціали Сергія Реброва та #11, під яким він виступав в Динамо та збірній України.



Ребров відвідав військових у госпіталі / Фото ТаТоТаке

Раніше Ребров також зачепив мовне питання в Україні. Наставник зауважив, що після 24 лютого усі українці повинні намагатись розмовляти українською, а не мовою ворога. Сам спеціаліст з кожним днем удосконалює свою українську. Про це він зізнався в інтерв'ю своїй дружині Анні Ребровій.

У цьому ж інтерв'ю Ребров розповів, що приїжджав в Україну під час воєнного стану. Якраз під час його перебування в рідній країні Росія нанесла черговий ракетний удар по українській державі. Сергій Станіславовчи провів час із користю та навіть встиг поспілкуватись із військовими.

Олександр Зінченко

Олександр Зінченко, як й інші українські легіонери активно долучаються до допомоги Україні на відстані. Лівий захисник Арсенал свого часу міг змінити спортивний фронт на передову.

Футболіст мав намір покинули англійський клуб, ще коли грав за МанСіті, повернутись в Україні та зі зброєю у руках поїхати захищати країну на фронті. "Містяни" та рідні оборонця відмовили його від такого вчинку. Пояснивши це тим, що він принесе більше користі країні на футбольному полі та інформаційному просторі, аніж на військовому. Адже Олександр не є підготовленим до війни бійцем.

Україні у Зінченка залишилась родина, яка навідріз відмовилась виїжджати за кордон після жахливого ранку 24 лютого.



Зінченко активно допомагає Україні з Англії / Фото з інстаграму футболіста

Зінченко відкрив благодійний фонд, який допомагатиме українцям, які постраждали від війни проти Росії.

Після одного з матчів півзахисник збірної подарував уболівальнику, який увесь поєдинок стояв із синьо-жовтим прапором, свою ігрову футболку МанСіті.

Раніше Олександр потренувався із 10-річним Андрієм, який вимушено покинув рідну домівку через російську агресію. А футболку Зіни з МанСіті продали за понад 6 тисяч доларів на благодійному аукціоні на підтримку України.

Руслан Маліновський

Сім'я півзахисника Аталанти не відстає від інших у плані допомоги рідній країні. Руслан та Роксана Маліновські створили благодійний фонд для допомоги українцям. Організація була створена для того, щоб офіційно отримувати допомогу від спонсорів та організовувати заходи для допомоги народу України.

Одна таких подій відбулась у червні та була виконана в українському стилі. Благодійний фонд подружжя "Malinovskyi charity" запросив близько 40 осіб, серед яких були представники місцевої влади Бергамо, спортсмени, люди зі світу бізнесу та консул України Станіслав Плахотний.



Маліновський звернувся до світу під забитого голу / Фото з інстаграму футболіста

За вечір, де були висталені на аукціон цінні ексклюзивні речі українських, іноземних футболістів та інших спортсменів, зібрали для нашої країни понад 42 тисячі євро.

Руслан запрошував декількох талановитих вихованців Шахтаря в Академію Аталанти, щоб хлопці далі могли розвивати свій потенціал та талант.

Наприкінці серпня стало відомо, що Маліновський придбав для наших бійців військову вантажівку в Італії.

Віктор Корнієнко

Захисник Шахтаря став справжнім прикладом мужності для інших футболістів, поки більшість гравців покинули Україну після 24 лютого. Натомість Віктор не лише не втік за кордон, а й активно допомагав ЗСУ.

Щоденно футболіст підтримував контакт із теробороною, людьми з військкоматів та які стояли на блокпостах. Корнієнко терміново закупляв потрібні речі, продукти та екіпірування для військових та добровольців, які обороняють нашу країну від ворога.



Віктор Корнієнко з дружиною допомагав ЗСУ / Фото з інстаграму футболіста

Андрій Ярмоленко

Капітан збірної України опікувався в основному жителями рідного Чернігова, куди нещодавно вперше під час повномасштабного вторгнення завітав сам футболіст.

Ярмоленко допоміг партнеру по збірній Роману Яремчуку вивезти з обстріляного міста батьків дружини нападника бельгійського Брюгге, які протягом декілька днів жили у підвалі.

Андрій неодноразово передавав на фронт військовим усе необхідне. Він та капітан київського Динамо Сергій Сидорчук з власної ініціативи допомагають українським захисникам.



Ярмоленко передав медичне обладнання / Фото з інстаграму футболіста

Ще під час виступів за англійський Вест Хем Ярмоленко зустрічався з дітьми-біженцями. Було це після прощального матчу за "молотобійців". Після поєдинку Андрій зустрівся з дітками, але прийшов до них не з порожніми руками, а подарунками.

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Ярмоленко дотримав свого слова. Футболіст направив зароблені бонуси на Євро-2020 на благодійність. Разом зі своїм агентом і товаришем Вадимом Шаблієм передав Катерині Вікторовній Вільчевській, завідувачці відділення гемофілії лікарні ОХМАТДИТ медичне обладнання.

Після переходу в Аль-Айн Ярмоленко разом із Сергієм Ребровим мали теплу зустріч із українськими уболівальниками у Німеччині.

Лідер збірної України вже далеко не вперше звертається до росіян та намагається донести усю правду про війну у його країні. Але Андрій б'ється як головою об стіну, адже людей з "промитими мізками" вже не змінити. Після одного з чергових обстрілів Ярмоленко звернувся до зірок спорту та шоубізнесу, але вони ніяк не відреагували на жорстке повідомлення футболіста "синьо-жовтих".

Щиро дякуємо зіркам українського спорту за допомогу та підтримку у такий непростий для країни час. Спортсмени щодня роблять великий внесок у перемогу України та водночас тріумфально виступають на спортивному фронті.