Наші захисники побачать бій наживо

Спершу Олександр Усик купив права на трансляцію реваншу проти Ентоні Джошуа. Тепер кожен українець безкоштовно зможе переглянути поєдинок за участі улюбленого боксера.

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Запам'ятався Олександр ще одним моментом. Боксер попросив свою команду організувати приліт у Саудівську Аравію для десяти українських військових, з якими познайомився у госпіталі. Попри усі скандальні моменти, які були в Усика раніше, він ще раз довів, що його серце розфарбоване у синьо-жовтих патріотичних кольорах.

Нагадаємо, що за словами промоутера українця Олександра Красюка, саме зустріч з нашими захисниками стала вирішальною у рішенні Усика покинути країну заради поєдинку. Українські бійці переконали боксера повертатись на ринг, щоб принести країні перемогу на спортивному фронті.

Відзначимо, що до від'їзду за кордон Усик був у територіальній обороні Київської області, а його будинок у Ворзелі захоплювали окупанти.

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