Стаховський: В тому, що я зробив, немає нічого надзвичайного

Сергій розповів, як він дізнався про війну. За його словами, він був на відпочинку у Дубаї, 24 лютого до нього зателефонували батьки та розповіли, що почалася повномасштабна російсько-українська війна.

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Тенісист розповів, що від того дзвінка він не спав три доби.

Я не міг повірити тому, що читаю в новинах, я намагався зрозуміти наскільки все погано і що мені робити далі,

– пригадав Стаховський.

Тенісист вирішив як діяти далі. Він закупивши всю необхідну амуніцію, приїхав до Києва і вступив до лав столичної тероборони.

"У перші кілька тижнів я вірив, що росіяни, побачивши, що робить їхня армія, побачивши бомбардування Харкова та Києва, вийдуть на протести. Але цього не сталося. Ніхто не вийшов", – розповів колишній спортсмен.

Він також розповів, чому вирішив приїхати до України. Сам же колишній спортсмен не бачить нічого героїчного у своєму вчинку.

Я не можу описати ненависть, яку відчуваю до російської армії. Тому я залишив трьох дітей і дружину, яку я обожнюю, і пішов захищати свою країну, я пішов захищати свою сім’ю. І в тому, що я зробив, немає нічого надзвичайного,

– додав Сергій.

"А ми, зі свого боку, щасливі прийняти видатного українського спортсмена у свою велику сім’ю рятувальників-добровольців", – повідомили у пресслужбі ДСНС.

Стаховський з перших днів захищає Україну