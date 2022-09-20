Ініціатором цього виступив футболіст Роман Зозуля, який заснував благодійний фонд "Народна Армія". Там об'єднані українські спортсмени та представники іспанської діаспори. Хоча сам Зозуля підтримкою української армії займається ще з 2014 року, коли росія вперше вторглася на територію України в Донецькій та Луганській областях, а також захопила Крим.

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"Але нинішня війна набагато страшніша і складніше. Саме тому я звернувся до моїх друзів-футболістів, які проживають в інших країнах. А також до української громади в Іспанії з ініціативою максимально об'єднатися для більш потужної підтримки України", – розповів Роман Зозуля.

До цієї ініціативи вже приєдналися українські футболісти Олександр Зінченко, Василь Кравець, Роман Яремчук, Андрій Ярмоленко та Євген Коноплянка.

"Сьогодні наша дружня співпраця може врятувати тисячі, а то й мільйони невинних людей", – заявив Олександр Зінченко.

"Ми не маємо права спокійно дивитися, як російський окупант цинічно і жорстоко винищує мирне цивільне населення, створюючи справжній геноцид українського народу", – додав Андрій Ярмоленко.

Відтак було прийнято рішення розпочати збір на "Футбольний Байрактар". Сума, яку необхідно зібрати – 5 мільйонів доларів. ЇЇ планують зібрати за один місяць.

"Знаю, що сума велика. Але якщо це змогла зробити Литва, Польща, переконаний, що Іспанія обов'язково впорається", – заявив Зозуля.

Куди можна перекидати гроші на "Футбольний Байрактар

https://www.aucu.es/bayraktar

https://send.monobank.ua/jar/4G2sgCCqtr

Дивіться відео про збір коштів на "Футбольний Байрактар"