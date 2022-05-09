Зінченко: Скоро настане день нашої, української, перемоги

Лівий захисник Манчестер Сіті розповів історію 10-річного хлопчика з України, який через агресію Росії був змушений покинути рідну домівку та відправитись у безпечне місце. Хлопчині, який мріє стати футболістом, пощастило на декілька хвилин відчути себе гравцем "містян".

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Андрій потренувався з Олександром Зінченком та навіть позмагався у майстерності на футбольному полі з відомим земляком. Футболісту збірної України складно дивитись на те, як один "божевільний" забирає життя та дитинство у тисячі невинних дітей.

Нова мрія хлопчика – це мир у рідній країні. Це мрія мільйонів українців, які ще 75 днів тому жили під мирним небом та планували своє майбутнє.

Мені дуже боляче від того, що через війну, розв’язану Росією, таких дітей, як Андрій, сьогодні в Україні дуже багато. Позбавлених дитинства, а ще гірше – життя. Я вірю, що скоро настане день нашої, української, перемоги. І всі дітки зможуть знову проживати своє безтурботне дитинство, сповнене дитячих мрій та позитивних емоцій, які сьогодні на кілька хвилин зміг відчути Андрій на тренуванні Манчестер Сіті,

– прокоментував світлини Зінченко.

Активна та патріотична позиція сім'ї Зінченка

Зінченко є одним із тих футболістів, які активно допомагають земляках з-за меж рідної країни. Олександр разом із Андрієм Шевченком займався гуманітарною допомогою та її логістикою з Великої Британії.

Влада Зінченко, дружина футболіста, відмовилась давати інтерв'ю мовою ворога, вона не збирається розмовляти російською.

Після одного з матчів український захисник подарував свою футболку юному фанату, який увесь поєдинок стояв на трибуні із синьо-жовтим прапором. Футболіст потрапив в обійми вдячних уболівальників.

На поєдинки Зінченко виходив із українським стягом та веде активну інформаційну боротьбу у соцмережах.

У зустрічі проти Лідса українець зіграв у спеціальних бутсах із відомим гаслом "Слава Україні".

У нинішньому сезоні Зінченко відіграв 25 матчів, у яких зробив 4 асисти. В останньому поєдинку проти Ньюкасла віддав гольову передачу на Філа Фодена під час четвертого взяття воріт суперника.

Повний текст із публікації з інстаграму футболіста