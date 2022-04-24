Зробив подарунок уболівальнику
Манчестер Сіті 23 квітня на домашній арені розтрощив Вотфорд. Безпосередню участь у першому голі Габріела Жезуса взяв Олександр Зінченко, пише 24 канал.
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Українець став адресатом верхової передачі з флангу та потужно прострілив на Жезуса, який одним ударом у дотик прошив сітку воріт.
"Містяни" з рахунком 5:1 розгромили суперника. Жезус оформив покер (чотири голи).
Після матчу Зінченко відзначився вдруге, але цього разу хорошим вчинком. Олександр зробив подарунок у вигляді власної футболки юному уболівальнику, який протягом усього поєдинку тримав український прапор.
Український футболіст потрапив в обійми щасливого фаната та його мами.
Цікаво, що вперше на матчі батька побувала донечка Зінченка.
Зінченко подарував фанату футболку / Фото Getty Images
Зінченко зробив подарунок уболівальнику / Фото Getty Images