Зробив подарунок уболівальнику

Манчестер Сіті 23 квітня на домашній арені розтрощив Вотфорд. Безпосередню участь у першому голі Габріела Жезуса взяв Олександр Зінченко, пише 24 канал.

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Українець став адресатом верхової передачі з флангу та потужно прострілив на Жезуса, який одним ударом у дотик прошив сітку воріт.

"Містяни" з рахунком 5:1 розгромили суперника. Жезус оформив покер (чотири голи).

Цікаво. У нинішньому сезоні Зінченко відіграв за МанСіті 21 матч, у яких відзначився 3 гольовими передачами.

Після матчу Зінченко відзначився вдруге, але цього разу хорошим вчинком. Олександр зробив подарунок у вигляді власної футболки юному уболівальнику, який протягом усього поєдинку тримав український прапор.

Український футболіст потрапив в обійми щасливого фаната та його мами.

Цікаво, що вперше на матчі батька побувала донечка Зінченка.



Зінченко подарував фанату футболку / Фото Getty Images



Зінченко зробив подарунок уболівальнику / Фото Getty Images