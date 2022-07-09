Декстер: Ми на ці кошти накупили багато корисного

Лідер ультрасу київського клубу Декстер виділив двох гравців збірної України, які за власною ініціативою допомагають українській армії. У цьому маленькому списку два імені – Андрій Ярмоленко та Сергій Сидорчук.

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У найвідданіших фанатів Динамо є контакти футболістів, з якими час від часу вони спілкуються, щоб допомогти хлопцям на фронті. Однак Ярмоленко та Сидорчук першими сконтактувались із уболівальниками, які служать, щоб допомогти захисникам у війні проти росії.

Ярмоленко, який нещодавно покинув англійський Вест Хем. передав бійцям бронежилети. А Сидорчук віддав частину своїх коштів, за які волонтери купили потрібне військове обладнання.

Мені Ярмоленко зателефонував: "Хочу вам бронежилетів передати". Сидорчук написав: "У мене є трохи вільних грошей. Давай, я на наших хлопців щось закину". Ми на ці кошти накупили багато корисного і відправили на фронт. Це дві людини, які вирішили допомогти з власної ініціативи. І за цими вчинками можна скласти свою думку про людей,

– розповів лідер ультрасу Декстер.

Чимало футбольних фанатів зараз воюють на передовій. І це не лише фанати Динамо, а й Карпат, Металіста, Шахтаря, Зорі та інших українських клубів.