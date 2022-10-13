Колишній тенісист Сергій Стаховський, який після 24 лютого повернувся в Україну, показав, як Сергій Ребров допомагає українським бійцям. Ще один подарунок ексфутболіста збірної України та київського Динамо буде допомагати військовим на фронті.

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Ще один презент від наставника

Стаховський показав позашляховик, натякнувши, що він від Реброва. На автомобілі є ініціали колишнього нападника киян та його ігровий номер: "С.Р. №11". Це вже не перший такий презент від футбольного тренера Аль-Айна, який з'являється в інстаграмі Стаховського.

Наприкінці вересня 2022 року зазначалось, що Сергій Станіславович передав вже 5 автомобілів для ЗСУ.

Станіславович продовжує,

– підписав світлину Стаховський.



Ребров купив автомобіль для ЗСУ / Скриншот із сторіс Стаховського

Раніше за розповідями Руслана Маліновського, Ребров став ініціатором фонду, у якому зібрались українські футболісти, які виступають за кордоном. Гравці перераховували кошти, які йшли на потреби України.

Відзначимо, що Ребров також зачепив мовне питання в Україні. Наставник зауважив, що після 24 лютого усі українці повинні намагатись розмовляти українською, а не мовою ворога.