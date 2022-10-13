Колишній тренер національної команди Андрій Шевченко на прохання колишнього директора телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександра Денисова долучився до благодійного фонду "Трибуна Героїв", що має на меті підтримати родини загиблих ультрас.

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Шевченко також пожертвував чималу суму на допомогу

Фахівець пожертвував фонду 400 000 гривень та зустрівся з сім’ями, зокрема дітьми, загиблих вболівальників.

Також Шевченко вручив родинам пам’ятні подарунки зі своїм автографом.

Відео зустрічі

З перших днів повномасштабної російсько-української війни Шевченко активно допомагає рідній країні. У травні він став першим амбасадором благодійної платформи United24.

Нещодавно стало відомо, що фонд Мілана разом з Андрієм Шевченком візьмуть на себе зобов'язання зробити внесок у реконструкцію Центрального міського стадіону в Ірпені, який зазнав руйнувань внаслідок бомбардувань з боку російської армії.