Інформацію про купівлю вантажівки для українських військових повідомив Володимир Парасюк – колишній народний депутат, а тепер військовослужбовець 8-го окремого полку спеціального призначення. Він виклав сторіс в інстаграм, де розповів цю історію. Руслан Маліновський зробив її репост собі.

До теми Ребров передав автомобіль для військових у Харківському напрямку: відеозвернення захисників

Загалом волонтерам вдалося зібрати гроші та придбати вантажівку та трал для перевезення, а також військову вантажівку та пожежну машину.

Гроші на вантажівку Iveco надав саме Руслан Маліновський. У скільки обійшлася її покупка – не вказано.



Військова вантажівка, яку для українських військових купив Руслан Маліновський