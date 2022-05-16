Ярмоленко зустрівся з юними шанувальниками з України

Для українського футболіста матч проти Манчестер Сіті був останнім у складі Вест Хему. Контракт Андрія з "молотобійцями" закінчується 30 червня, пише 24 канал.

До теми Ярмоленко попрощався з вболівальниками Вест Хема: зворушливі кадри

Український легіонер лондонського клубу вийшов на заміну на 90+5 хвилин замість Майкла Антоніо. Після матчу він зворушливо попрощався зі своїми шанувальниками.

Він вийшов до трибун разом зі своєю дружиною та синами. А в руках гравець тримав синьо-жовтий прапор.

Після закінчення сезону він стане вільним агентом, тоді як лондонський клуб не збирається з ним продовжувати контракт.

Матч проти Манчестер Сіті закінчився мировою – 2:2. Для "молотобійців" це був остання гра у поточному сезоні.

Після поєдинку українець знайшов час поспілкуватися з дітьми, які вимушено виїхали з України через повномасштабну війну, яку розв'язала Росія. Ярмоленко подарував їм подарунки.

Відео зустрічі

30 червня 2022 року у Ярмоленка закінчується контракт з лондонським клубом і в майбутньому сезоні він захищатиме кольори іншої команди. Подейкують, що українським гравцем цікавиться Севілья.

Кар'єра Ярмоленка у Вест Хемі

Ярмоленко доєднався до "молотобійців" у 2018 році.

За його трансфер лондонський клуб заплатив 20 мільйонів євро дортмундській Боруссії.

Загалом, Андрій зіграв у 84 матчах за лондонців, у яких відзначився 13 голами та 7 асистами.

В поточному сезоні Ярмоленко відзначився одним голом у 18 матчах АПЛ.

У Лізі Європи на його рахунку два забитих м’ячі в 8 зустрічах.

Ярмоленко – другий найбільш оплачуваний футболіст Вест Хема.

Цікаво. Окрім Ярмоленка, до подібних благодійних акцій долучається й Олександр Зінченко. Півзахисник Манчестер Сіті провів тренування з 10-річним українським хлопчиком на базі "містян".