Ярмоленко зустрівся з юними шанувальниками з України
Для українського футболіста матч проти Манчестер Сіті був останнім у складі Вест Хему. Контракт Андрія з "молотобійцями" закінчується 30 червня, пише 24 канал.
До теми Ярмоленко попрощався з вболівальниками Вест Хема: зворушливі кадри
Український легіонер лондонського клубу вийшов на заміну на 90+5 хвилин замість Майкла Антоніо. Після матчу він зворушливо попрощався зі своїми шанувальниками.
Він вийшов до трибун разом зі своєю дружиною та синами. А в руках гравець тримав синьо-жовтий прапор.
Після закінчення сезону він стане вільним агентом, тоді як лондонський клуб не збирається з ним продовжувати контракт.
Матч проти Манчестер Сіті закінчився мировою – 2:2. Для "молотобійців" це був остання гра у поточному сезоні.
Після поєдинку українець знайшов час поспілкуватися з дітьми, які вимушено виїхали з України через повномасштабну війну, яку розв'язала Росія. Ярмоленко подарував їм подарунки.
Відео зустрічі
30 червня 2022 року у Ярмоленка закінчується контракт з лондонським клубом і в майбутньому сезоні він захищатиме кольори іншої команди. Подейкують, що українським гравцем цікавиться Севілья.
Кар'єра Ярмоленка у Вест Хемі
- Ярмоленко доєднався до "молотобійців" у 2018 році.
- За його трансфер лондонський клуб заплатив 20 мільйонів євро дортмундській Боруссії.
- Загалом, Андрій зіграв у 84 матчах за лондонців, у яких відзначився 13 голами та 7 асистами.
- В поточному сезоні Ярмоленко відзначився одним голом у 18 матчах АПЛ.
- У Лізі Європи на його рахунку два забитих м’ячі в 8 зустрічах.
- Ярмоленко – другий найбільш оплачуваний футболіст Вест Хема.