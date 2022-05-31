"Мінімально полегшити життя людей в Україні"

25-річний лівий захисник Манчестер Сіті від першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно допомагає землякам, які продовжують страждати від російської агресії. Олександр Зінченко вирішив більш глобально висловити свою підтримку українському народу.

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Один із лідерів збірної України відкрив свій благодійний фонд "Football For Ukraine", який допомагатиме українцям, які постраждали від війни проти окупанта. Таким вчинком Олександр хоче допомогти своїй рідній країні не лише гуманітарним вантажем, а ще й фінансово.

У фонду вже розроблений свій сайт, де кожен охочий може задонатити будь-яку суму коштів.

Наша мета – хоча б мінімально полегшити життя людей в Україні, та підтримка установ по всій країні, таких як школи та лікарні,

– йдеться у пості футболіста.

За роботою благодійного фонду також можна стежити на його офіційній сторінці в інстаграмі.

Активна допомога від Олександра Зінченко

Одразу з 24 лютого Зінченко включився у волонтерську діяльність. Разом із колишнім наставником та футболістом збірної України Андрієм Шевченком займались гуманітарною допомогою та її логістикою із Великої Британії у рідну країну.

Також Олександр є серед тих українських легіонерів, які долучились до фонду фінансово, пересилаючи кошти на потреби українців.

Не лише такими вчинками футболіст підтримує земляків. Захисник "містян" не дає світу забути про війну в Україні.

Після одного з поєдинків Зінченко подарував уболівальнику, який увесь поєдинок стояв із синьо-жовтим прапором, свою ігрову футболку.

У зустрічі проти Лідса Зінченко зіграв у патріотичних бутсах із написом "Слава Україні".

Олександр потренувався із 10-річним Андрієм, який вимушено покинув рідну домівку через агресію Росії.

Український захисник присвятив Україні чемпіонство МанСіті в АПЛ. Футболіст огорнув кубок синьо-жовтим прапором, який поставив перед фанатською трибуною "містян". Сам Зінченко не стримав сліз, а ультрас влаштував овації футболісту.

Футболку Олександра з МанСіті продали за понад 6 тисяч доларів на благодійному аукціоні на підтримку України.

Наразі Зінченко прилетів зі збірною у Глазго, де спробує допомогти "синьо-жовтим" переграти Шотландію у півфіналі плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. У такому разі Україна зіграє 5 червня з Уельсом у битві за путівку у Катар.