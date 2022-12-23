Сайт 24 канала собрал подборку спортсменов, которые после 24 февраля превратились в волонтеров. А некоторые из них поддерживали военных еще с начала боевых действий на Донбассе в 2014 году.

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Элина Свитолина

Элина Свитолина вслед за Андреем Шевченко стала послом платформы UNITED24. Титулованная теннисистка активно поддерживает молодых "коллег по цеху" через благотворительные вечера, организуемых ее Фондом. На последнем таком было собрано более 240 тысяч евро в поддержку Украины.

Также новоиспеченная мамочка занимается помощью военным, обычному украинскому народу, встречается с влиятельными людьми и даже руководителями стран-союзниц Украины. Вклад Светолиной в победу Украины в войне над Россией очень весомый.

После 24 февраля Свитолина отдавала все призовые на фонды, помогающие военным.



Элина Свитолина встретилась с президентом Польши / Фото из инстаграммы теннисистки

В настоящее время Элина взяла паузу в теннисе, ведь 15 октября родила дочь Скай. Бронзовый призер Олимпиады-2020 объединяет материнство с благотворительностью, которой занималась и до 24 февраля 2022 года.

Также Элина выступала в роли судьи на благотворительном мероприятии, организованном первой ракеткой мира из Польши Игой Швентек.

Андрей Шевченко

После 24 февраля Андрей Шевченко отложил все свои футбольные мечты ради родной страны. График бывшего наставника сборной стал максимально плотным, в котором общение со СМИ, волонтерство, официальные встречи и благотворительные мероприятия.

Футбол отошел на второй план для Андрея Николаевича. Шевченко мало говорит о футболе и не планирует возвращаться к любимому делу жизни, пока в Украине идет война против России.

Тренер стал первым послом платформы UNITED24. За огромную помощь Владимир Зеленский наградил Шевченко отличием "Национальная легенда Украины".



Андрей Шевченко / Фото с инстаграммы наставника

Фонд Милана вместе с Андреем Шевченко возьмут на себя обязательство внести вклад в реконструкцию Центрального городского стадиона в Ирпене, разрушенного оккупантами.

Также Андрей Николаевич поддерживает молодое футбольное поколение, встречается с семьями погибших, а его дом за границей был убежищем для переселенцев.

Александр Усик

Александр Усик – третий посол платформы UNITED24 из мира украинского спорта. Боксер находился в терробороне Киевской области после 24 февраля. Много времени понадобилось, чтобы снова вернуться на ринг. Правда, Усик не спешил с проведением поединков, а сделать его убедили сами военные.

Усик неоднократно ездил к ним в госпиталь, чтобы поднять дух раненых защитников, в свою очередь убедивших боксера уехать из страны ради подготовки к следующему бою. Бойцы уверяли Александра, что реванш против Энтони Джошуа будет полезен Украине. Это еще один шанс напомнить миру о войне в нашей стране. Только после этого Усик уехал за пределы страны и победил.

В статусе чемпиона мира Александр мгновенно вернулся в Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. Стороны обсудили покупку генераторов медицинских учреждений.



Усик встретился с Зеленским / Фото с инстаграммы боксера

Реванш против Джошуа позволил Усику солидно заработать, а часть этих средств пошла на нужды родной страны обидчика Энтони.

Напомним, что вторая встреча Усика и Джошуа украинцы посмотрели бесплатно. Александр купил право на трансляцию боя для украинского народа. Усик организовал прилет нескольких военных на бой против Джошуа.

Роман Зозуля

Помощь от Романа Зозули даже сложно оценить. Бывший нападающий "сине-желтых" помогает военным еще с начала боевых действий на Донбассе, начавшихся в 2014 году.

Кукушка превратился из футболиста в волонтера. Он ежедневно помогает защитникам, занимается закупкой необходимых устройств и оборудования. Его фонд "Народная армия" закупает много транспорта – мотоциклы, внедорожники и машины скорой помощи. Мотоциклы и внедорожники перед отъездом на передовые едут на тюнинг, где максимально стараются перерисовать в маскировочные цвета.



Зозуля помогает армии еще с 2014 года / Фото из фейсбука футболиста

В середине сентября украинские футболисты, выступающие за границей, решили начать сбор средств для покупки беспилотника Bayraktar TB2 для украинской армии. Инициатором такой идеи стал сам Зозуля.

Роман уже нашел новенькую команду в Испании. Зозуля стал игроком Райо Махадаонда. Ранее форвард рассказывал, что хочет продолжить карьеру футболиста, чтобы больше финансовых возможностей помогать военным.

Сергей Стаховский

Сергей Стаховский был первым среди украинских теннисистов, который вернулся в Украину и взял в руки оружие вместо ракетки.

В середине мая Сергей Стаховский озвучил свое намерение присоединиться к добровольческому движению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сергей, уже закончивший профессиональную карьеру приехал на Итоговый турнир ATP в военной форме. Таким поступком Стаховский еще раз напомнил миру, что война в Украине продолжается.



Стаховский активно помогает ВСУ / Фото из соцсетей Сергея

Стаховский активно выступает за отстранение российских и белорусских теннисистов от соревнований под эгидой WTA и ATP.

Сергей участвовал в благотворительном мероприятии Иги Швентек, на котором были собраны средства для Украины. Вместе с другим украинским теннисистом Александром Долгополовым ездили в разрушенный Бахмут в Донецкой области, чтобы привезти на передовую помощь для военных.

На днях Стаховский снова был замечен в многострадальном Бахмуте.

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Сергей Ребров

Сергей Станиславович Ребров – человек с прописной буквы. Наставник стал инициатором сбора средств для военных среди футболистов-легионеров из Украины.

Нынешний тренер Аль-Айна передал на передовую уже далеко не один автомобиль. В конце сентября 2022 отмечалось, что Сергей Станиславович передал уже 5 автомобилей для ВСУ. Следует отметить, что на автомобиле нанесены инициалы Сергея Реброва и #11, под которым он выступал в Динамо и сборной Украины.



Ребров посетил военных в госпитале / Фото ТаТоТакое

Ранее Ребров также затронул языковой вопрос в Украине. Наставник отметил, что после 24 февраля все украинцы должны пытаться разговаривать на украинском, а не языком врага. Сам специалист с каждым днем совершенствует свой украинский. Об этом он признался в интервью своей жене Анне Ребровой.

В этом же интервью Ребров рассказал, что приезжал в Украину во время военного положения. Как раз во время его пребывания в родной стране Россия нанесла очередной ракетный удар по украинскому государству. Сергей Станиславович провел время с пользой и даже успел пообщаться с военными.

Александр Зинченко

Александр Зинченко, как и другие украинские легионеры, активно приобщаются к помощи Украине на расстоянии. Левый защитник Арсенал в свое время мог сменить спортивный фронт на передовую.

Футболист намеревался покинуть английский клуб, еще когда играл за МанСити, вернуться в Украину и с оружием в руках поехать защищать страну на фронте. "Городяне" и родные защитника отказали его от такого поступка. Объяснив это тем, что он принесет больше пользы стране на футбольном поле и информационном пространстве, чем военном. Ведь Александр не подготовлен к войне бойцом.

Украине у Зинченко осталась семья, которая наотрез отказалась выезжать за границу после ужасного утра 24 февраля.



Зинченко активно помогает Украине из Англии / Фото из инстаграммы футболиста

Зинченко открыл благотворительный фонд, который будет помогать украинцам, пострадавшим от войны против России

После одного из матчей полузащитник сборной подарил болельщику, весь поединок стоял с сине-желтым флагом, свою игровую футболку МанСити.

Раньше Александр потренировался с 10-летним Андреем, который вынужденно покинул родительский дом из-за российской агрессии. А футболку Зины из МанСити продали за более 6 тысяч долларов на благотворительном аукционе в поддержку Украины.

Руслан Малиновский

Семья полузащитника Аталанты не отстает от других в плане помощи родной стране. Руслан и Роксана Малиновские создали благотворительный фонд для помощи украинцам. Организация была создана для того, чтобы официально получать помощь от спонсоров и организовывать мероприятия по помощи народу Украины.

Одно из таких событий произошло в июне и было выполнено в украинском стиле. Благотворительный фонд супругов "Malinovskyi charity" пригласил около 40 человек, среди которых были представители местных властей Бергамо, спортсмены, люди из мира бизнеса и консул Украины Станислав Плахотный.



Малиновский обратился к миру под забитым голом / Фото из инстаграммы футболиста

За вечер, где были выставлены на аукцион ценные эксклюзивные вещи украинских, иностранных футболистов и других спортсменов, собрали для нашей страны более 42 тысяч евро.

Руслан приглашал нескольких талантливых воспитанников Шахтера в Академию Аталанты чтобы ребята дальше могли развивать свой потенциал и талант.

В конце августа стало известно, что Малиновский приобрел для наших бойцов военный грузовик в Италии.

Виктор Корниенко

Защитник Шахтера стал настоящим примером мужества для других футболистов, пока большинство игроков покинули Украину после 24 февраля. Виктор не только не убежал за границу, но и активно помогал ВСУ.

Ежедневно футболист поддерживал контакт с терробороной, людьми из военкоматов и стоявшими на блокпостах. Корниенко срочно закупал нужные вещи, продукты и экипировку для военных и добровольцев, защищающих нашу страну от врага.



Виктор Корниенко с женой помогал ВСУ / Фото из инстаграммы футболиста

Андрей Ярмоленко

Капитан сборной Украины занимался в основном жителями родного Чернигова, куда недавно впервые во время полномасштабного вторжения посетил сам футболист.

Ярмоленко помог партнеру по сборной Роману Яремчуку вывезти из обстрелянного города родителей жены нападающего бельгийского Брюгге, которые в течение нескольких дней жили в подвале.

Андрей не раз передавал на фронт военным все необходимое. Он и капитан киевского Динамо Сергей Сидорчук по собственной инициативе помогают украинским защитникам.



Ярмоленко передал медицинское оборудование / Фото из инстаграммы футболиста

Еще во время выступлений за английский Вест Хэм Ярмоленко встречался с детьми-беженцами. Это было после прощального матча за "молотобойцев". После поединка Андрей встретился с детьми, но пришел к ним не с пустыми руками, а подарками.

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Ярмоленко сдержал свое слово. Футболист направил заработанные бонусы на Евро-2020 на благотворительность. Вместе со своим агентом и товарищем Вадимом Шаблием передал Екатерине Викторовне Вильчевской, заведующей отделением гемофилии больницы ОХМАТДИТ медицинское оборудование.

После перехода в Аль-Айн Ярмоленко вместе с Сергеем Ребровым имели теплую встреча с украинскими болельщиками в Германии

Лидер сборной Украины уже далеко не в первый раз обращается к россиянам и пытается донести всю правду о войне в его стране. Но Андрей бьется как головой о стену, ведь людей с "промытыми мозгами" уже не изменить. После одного из очередных обстрелов Ярмоленко обратился к звездам спорта и шоубизнесу, но они никак не отреагировали на жесткое сообщение футболиста "сине-желтых".

Спасибо спасибо звездам украинского спорта за помощь и поддержку в такое непростое для страны время. Спортсмены ежедневно вносят большой вклад в победу Украины и одновременно триумфально выступают на спортивном фронте.